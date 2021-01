Жителей России предупредили, что продажа вакцин от коронавируса может сопровождаться разного рода мошенничеством.

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на информацию руководителя Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, с начала года в стране уже установлено 1 112 случаев подачи недостоверной информации как о вакцине так и о самом заболевании. Кроме того, есть случаи мошенничества, которые связаны с продажей неких вакцин, в том числе иностранных. Продают и поддельные справки об отсутствии в организме Covid-19.

