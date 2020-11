ООО «БашРТС» подсчитало задолженность клиентов за отопление и горячую воду на 1 ноября.

Общая сумма долгов составила 6,7 миллиарда рублей. С том числе собственники жилых помещений не оплатили коммунальные услуги на 2 миллиарда рублей. Напомним, во втором полугодии 2021 года будут проиндексированы тарифы за услуги ЖКХ. В Башкирии средний индекс составит 3,8%. Кроме того, с 1 января в республике увеличится минимальный взнос на капремонт. Теперь собственники квартир в домах до шести этажей заплят 7,18 рублей за один квадратный метр, а МКД выше шести этажей — 7,8 рублей.

