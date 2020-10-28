В Башкирии вырастет сумма взносов на капремонт

В Башкирии вырастет сумма взносов на капремонт

Вчера, 10:41ОбществоАнна КононоваPhoto: pixabay.com
«Региональный фонд капремонта РБ» опубликовал новые тарифы в Башкирии. Минимальный размер взноса на капительный ремонт увеличится с 1 января 2021 года.

По новой тарификации, дома до шести этажей заплатят 7,18 рублей за один квадратный метр, а МКД выше шести этажей — 7,8 рублей. Для сравнения, в этом году собственники квартир по первому показателю в месяц платят 6,9 рублей за квадратный метр, по второму показателю — 7,5 рублей.

Как сообщает фонд, некоторые категории граждан могут получать компенсации: одинокие пенсионеры и члены семьи старше 70 лет, пенсионеры и инвалиды из одной семьи, а также федеральные льготники. На компенсацию имеют право собственники, не имеющие задолженности по уплате взносов.

Напомним, должникам по взносам за капитальный ремонт предусмотрен арест имущества и ограничение на выезд заграницу. Кроме того, суд вправе принять решение о насильном взыскании долга. Деньги могут списать с банковских карт должника.

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