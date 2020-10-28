В Башкирии вырастет сумма взносов на капремонт

По новой тарификации, дома до шести этажей заплатят 7,18 рублей за один квадратный метр, а МКД выше шести этажей — 7,8 рублей. Для сравнения, в этом году собственники квартир по первому показателю в месяц платят 6,9 рублей за квадратный метр, по второму показателю — 7,5 рублей.