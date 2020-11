Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об установлении индексов изменения размера вносимой платы за коммунальные услуги в 2021 году. Соответствующий документ опубликован на сайте ведомства.

Распоряжение предусматривает индексацию во втором полугодии 2021 года. В Башкирии в этот период средний индекс составит 3,8%. Для сравнения, в соседнем Татарстане в среднем показатель увеличится до 4,4%, в Свердловской и Челябинской областях — 3,4%, Напомним, с 1 января в Башкирии увеличится минимальный размер взноса на капремонт. По новой тарификации, дома до шести этажей заплатят 7,18 рублей за один квадратный метр, а МКД выше шести этажей — 7,8 рублей.

