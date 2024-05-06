Крупный пожар произошел в Башкирии: у пострадавшего диагностированы ожоги 2 степени

К сожалению, в результате пожара пострадал мужчина, 1954 г. р. По предварительным данным, у него диагностированы термические ожоги I, II степени лица, обеих кистей рук и правой ноги. В настоящий момент его госпитализировали в районную больницу — медики оценивают состояние как «удовлетворительное».