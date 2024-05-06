Крупный пожар произошел в Башкирии: у пострадавшего диагностированы ожоги 2 степени

Posted Сегодня, 18:41
Published Сегодня, 18:41
Modified Сегодня, 18:44
Updated Сегодня, 18:44
Пожар произошел вечером понедельника, 6 мая, в селе Новотураево Ермекеевского района.
Огнём оказались объяты гараж, сарай, хоз. блок и автомобиль Лада Гранта. Благодаря оперативной работе пожарных и добровольцев удалось не дать пламени распространиться до дома.
К сожалению, в результате пожара пострадал мужчина, 1954 г. р. По предварительным данным, у него диагностированы термические ожоги I, II степени лица, обеих кистей рук и правой ноги. В настоящий момент его госпитализировали в районную больницу — медики оценивают состояние как «удовлетворительное».
Причины пожара предстоит установить дознавателю МЧС России.
Напомним, ранее крупный пожар произошел в Дюртюлях. Огнём оказались охвачены три дома. До прибытия пожарных, 63-летняя женщина и мужчина пытались потушить огонь самостоятельно. В результате они получили отравление продуктами горения и ожоги.