Стало известно, как будут работать медучреждения Башкирии в Ураза-Байрам

Напомним, после длинных майских праздников завтра жителей Башкирии ждет ещё один выходной в связи с празднованием Ураза-Байрам. В столице республики с 08:00 начнется богослужение в 22 религиозных организациях. Безопасность в этот день обеспечат сотрудники МВД. Кроме того, 13 мая, будет перекрыта улица Тукаева на участке от Цюрупы до Расулева с 06:00 до 18:00.