Стало известно, как будут работать медучреждения Башкирии в Ураза-Байрам

В этот день все медучреждения будут работать по графику субботы, то есть с 08:00 до 17:00. Приём вызовов, в том числе неотложных, осуществляется до 16:00. При этом все пункты вакцинации 13 мая будут работать в штатном режиме.
Напомним, после длинных майских праздников завтра жителей Башкирии ждет ещё один выходной в связи с празднованием Ураза-Байрам. В столице республики с 08:00 начнется богослужение в 22 религиозных организациях. Безопасность в этот день обеспечат сотрудники МВД. Кроме того, 13 мая, будет перекрыта улица Тукаева на участке от Цюрупы до Расулева с 06:00 до 18:00.