В мэрии Уфы обсудили празднование Ураза-Байрам

Завтра, 13 мая, завершается самый длинный пост мусульман. В столице Башкирии с 08:00 начнется богослужение в 22 религиозных организациях. При этом для безопасности около мечетей будут дежурить сотрудники МВД, на дорогах — ГИБДД. Кроме того, 13 мая, будет перекрыта улица Тукаева на участке от Цюрупы до Расулева с 06:00 до 18:00.