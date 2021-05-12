В мэрии Уфы обсудили празднование Ураза-Байрам

В мэрии Уфы обсудили празднование Ураза-Байрам
В мэрии Уфы обсудили празднование Ураза-Байрам
Сегодня, 09:31ОбществоАнна КононоваФото: pixabay.com
На оперативном совещании в администрации Уфы обсудили празднование Ураза-Байрам. Доклад о мероприятиях представил начальник управления по взаимодействию с институтами гражданского общества Артур Гафаров.

Завтра, 13 мая, завершается самый длинный пост мусульман. В столице Башкирии с 08:00 начнется богослужение в 22 религиозных организациях. При этом для безопасности около мечетей будут дежурить сотрудники МВД, на дорогах — ГИБДД. Кроме того, 13 мая, будет перекрыта улица Тукаева на участке от Цюрупы до Расулева с 06:00 до 18:00.

На телеканалах БСТ и «Россия 1» пройдет прямая трансляция праздничной проповеди Верховного муфтия России Талгата Таджуддина.

Отмети, что 13 мая в Башкирии объявлено выходным днем.

БашкирияУфаураза-байрам
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