Последний звонок: трагедия в Казани заставила учителей Башкирии промониторить соцсети

Я сама в недавнем прошлом была студенткой и прекрасно помню, как мы с одногруппниками все дружно поменяли ники ВКонтакте, когда один из наших «преподов» в вузе сообщил на лекции, что делал анализ наших постов. Мои ребята в школе сейчас учатся в пятом классе, и у них пока страницы под своими именами, но года через два, скорее всего, они их переименуют – по именам своих любимых киногероев, музыкантов и т.д.. Таким образом я смогу их мониторить только в том случае, если ранее общалась с ними в «личке». Поэтому я предусмотрительно списалась с каждым ребенком, чтобы быть готовой к такому развитию событий. Но если они заведут какую-либо закрытую группу, которая будет доступна только подписчикам, тут уже остается одна надежда – на доверительные отношения с активом класса, чтобы они держали меня в курсе «внутренних дел», рассуждает молодая учительница.