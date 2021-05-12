Последний звонок: трагедия в Казани заставила учителей Башкирии промониторить соцсети

Корреспонденту Mkset довелось пообщаться с молодой учительницей одной из уфимских школ, которая сообщила, что у нее на работе царит паника как среди родителей школьников, так и среди педагогов. Но если первые больше всего переживают за безопасность детей, то вторые активно готовятся к разнокалиберным проверкам.
- В прошлом году по окончании университета я поступила на работу в школу, где проходила практику. Мне доверили классное руководство в пятом классе. Помню, еще во время практики завуч требовала с нас отчет по мониторингу соцсетей школьников в классах. Я тогда давала пробные уроки в восьмом классе. Прекрасно помню, в каком я была шоке после изучения постов восьмиклассников. Там был разброс тем от плановой дефлорации до коллективного суицида. И даже нарочитая ирония, с которой было написано большинство постов, не скрывала, что за этими темами скрывается нечто большее, чем детская любознательность, - поделилась своими мыслями 24-летняя школьная учительница Альбина С. (имя изменено по просьбе собеседницы).
По её словам, сразу после ужасных новостей о вчерашнем расстреле детей в казанской школе завуч учебного заведения, в котором работает наша собеседница, собрала экстренный педсовет.
- Она сразу же спросила всех учителей, когда мы в последний раз мониторили соцсети учеников. Мы растерялись, потому что практически все перестали это делать под грузом текущих проблем – то пандемия, то конец четверти, то еще что… И завуч потребовала, чтобы мы бросили все дела и срочно взялись за мониторинг соцсетей наших детей. Она так и сказала: «Чувствую, скоро придет проверка, и лучше, чтобы у нас был готов такой отчет», - уточнила Альбина С.
При этом она пояснила, что по большому счету сама пользы от подобного мониторинга не видит, и назвала такую профилактику тщетной, проводимой лишь «для галочки».
Я сама в недавнем прошлом была студенткой и прекрасно помню, как мы с одногруппниками все дружно поменяли ники ВКонтакте, когда один из наших «преподов» в вузе сообщил на лекции, что делал анализ наших постов. Мои ребята в школе сейчас учатся в пятом классе, и у них пока страницы под своими именами, но года через два, скорее всего, они их переименуют – по именам своих любимых киногероев, музыкантов и т.д.. Таким образом я смогу их мониторить только в том случае, если ранее общалась с ними в «личке». Поэтому я предусмотрительно списалась с каждым ребенком, чтобы быть готовой к такому развитию событий. Но если они заведут какую-либо закрытую группу, которая будет доступна только подписчикам, тут уже остается одна надежда – на доверительные отношения с активом класса, чтобы они держали меня в курсе «внутренних дел», рассуждает молодая учительница.
При этом она вполне резонно отметила, что поделилась своей концепцией мониторинга соцсетей с коллегами в учительской, и половина из них (главным образом педагоги в возрасте 45+) выслушали её, явно не поняв половину сказанного.
После знакомства с новостями о вчерашнем кошмаре в Казани нельзя не вспомнить похожую историю, происшедшую три года назад в Стерлитамаке.
Напомним, 18 апреля 2018 года утром ученик 9 «Г» коррекционного класса стерлитамакской школы №1 Артем Тагиров явился в свой класс, ранил канцелярским ножом преподавательницу информатики Екатерину Першину и школьницу Юлю Фролову. Остальные ребята успели запереться в лаборантской. Тем временем Артем вылил на пол и стены принесенный с собой бензин и поджег класс. В поднявшейся суматохе одна из учениц выпрыгнула из окна второго этажа во двор и повредила позвоночник. Сам Артем после поджога выбежал из класса и, спрятавшись под лестницей, ранил себя ножом в шею. Он был госпитализирован. Примерно через год после случившегося парня отправили на принудительное лечение, которое предварительно было прописано на год.
Весной 2020 года грянула пандемия, которая отвлекла внимание от судьбы стерлитамакского шутера. Ксения Собчак, приезжавшая примерно в то время в Стерлитамак на съемки своего фильма о скулшутинге «Опасная школа», так и не смогла получить ответы на свои вопросы ни у педагогов, ни у местных чиновников. Родители Артема также отказываются общаться со СМИ и сообщать что-либо о сыне.
На первый взгляд, последствия стерлитамакского и казанского событий сравнивать некорректно. В Стерлитамаке обошлось без гибели людей. Но по большому счету это единственное принципиальное разтличие между обеими трагедиями. Всё остальное слишком похоже.
Казанский скулшутер Ильназ Галявиев во время допроса в полиции объявил себя Богом и пожелал, чтобы все признали себя его рабами. Юный стерлитамаковец Артем Тагиров накануне резни в школе написал однокласснику: «Я познал всю суть этого мира, мир – дерьмо, я считаю себя богом». Незадолго до этого он сообщал, что у него есть «нож и травмат», и он «заберет с собой людей».
Все эти факты и скриншоты переписки были обнародованы уже после нападения Артема на одноклассников, и, к слову, он общался с собеседниками под другими никами – «Август Кошмаров» и «Тимур Жук».
Кстати, страница Августа Кошмарова до сих пор доступна ВКонтакте, правда, постов автора на ней уже нет. Но остались закачанные им фото и видео соответствующей тематики – американские подростки Эрик Харрис и Дилан Клиболд, которые в 1999 году устроили жуткую расправу в школе «Колумбайн», кровь, расстрел, месть и т.п.
Из содержания страницы следует, что 16 апреля, за два дня до нападения на школу, пользователь удалял свою страницу, а буквально в день своего «колумбайна» вновь восстановил её. Последние действия Артёма в соцсети успели собрать 401 «лайк».
Если попробовать сравнить душевное состояние казанского и стерлитамакского колумбайнеров, очевидно: оба в последние дни перед нападениями были на взводе. При этом более тщательное изучение жизни Артема Тагирова выявило наличие у него серьезного конфликта с одноклассниками и педагогами. Наши коллеги Надежда Валитова и Артур Салимов, побывавшие в Стерлитамаке в день трагедии, зашли в подъезд дома, где жила семья Тагировых, поднялись на их этаж и обомлели, выйдя на общую лоджию. На стене было нарисовано лицо плачущего подростка, а рядом полные депрессии цитаты из молодежных хитов.
Интервью, которое дала мать Артема журналистам, подтвердило: её сына продолжительное время изощренно гнобили ровесники. При этом, по словам матери, педагоги не спешили пресечь издевательства, а вместо этого анализировали записи школьника в соцсетях и, найдя компромат, вызывали в школу родителей Артема на профилактические беседы. Таким образом, по формальным признакам, все-таки нельзя сказать, что педагоги совсем уж «сидели сложа руки».
Однако отчеты о профилактике не помогли, едва началось следствие. Тогда директору школы №1 Наталье Муратовой изрядно досталось, когда выяснилось, что Артем Тагиров, как и большинство других колумбайнеров, вполне открыто анонсировал свой смертносный визит. Следствие выяснило, что в апреле 2018 года, незадолго до ЧП, директор другой школы сообщила Муратовой, что ВКонтакте появились угрозы совершить нападение первой школе.
После этого, 17 апреля, Муратова выяснила, что данные сообщения исходили от конкретного ученика школы, пообщалась с ним, и мальчик подтвердил, что он действительно писал эти посты о планируемом нападении на школу. Однако директор школы не стала извещать об этом полицию. А уже на следующий день, 18 апреля, случилось то, что случилось.
По неподтвержденной официально информации Наталья Муратова была позднее наказана в административном порядке. Корреспонденту Mkset удалось в тот период пообщаться с ней по телефону.
Сложно сказать, что еще нужно сделать, чтобы предотвратить подобные случаи впредь. Мы с коллегами склоняемся к мысли, что никакие меры безопасности не помогут уберечь от беды, если человек твердо задумал совершить такой поступок. Если задумал - сделает, придумает, как осуществить задуманное, поделилась наболевшим Наталья Ринатовна.
По ее мнению, все-таки в деле профилактики подобных происшествий в будущем заглавная роль должна принадлежать семье подростка.
- Понимаете, может, кто-то со мной и не согласится, но ведь я – сама мама, поэтому могу рассуждать не только как педагог, но и как родитель. Лично у меня в процессе воспитания собственных детей никогда не возникало каких-либо претензий к школе или вузу. Я осознаю, что воспитание моих детей, прежде всего, зависит от меня, как от мамы, - высказалась педагог.
В соцсетях активно обсуждается вопрос об организации охраны школы. Известно, что пострадавшая школа в Казани толком не охранялась. А вот Стерлитамакская школа была под охраной ЧОП, но и это не помогло.
В первые часы после нападения на школу в Стерлитамаке её директор Наталья Муратова пояснила, что установленные при входе в учебное заведение рамки-металлоискатели, в принципе, реагируют на любые металлические предметы. При этом проверять сумки детей охранники могут только в том случае, если сигнал был слишком сильным.
- Рамки срабатывают на нож так же, как на сотовый телефон. Проверяют, только если сильный сигнал. Я прохожу, на меня реагирует, а я, кроме сотового, ничего не проношу, - говорила директор школы.
Такие пояснения подразумевают, что дробовик Hatsan ESCORT, с которым вчера отправился в школу на расправу казанец Ильназ Галявиев, чоповцы, по идее, должны были бы заметить в любом случае. Но ведь они могли отлучиться в туалет, буфет, покурить, а в худшем случае погибнуть от рук скулшутера, как и другие его жертвы.
Примерно в таком ключе развивается обсуждение данной темы на самых разных уровнях.
- После каждого скулшутинга (а их — посмотрите видео — в России немало) у нас собираются усилить контроль в сфере оборота оружия, начать нормально охранять школы, перестать надеяться на авось. Но раз за разом — в Казани, Керчи, Перми, Стерлитамаке, Благовещенске — дети идут убивать детей, и у них это получается, - заявила в соцсетях Ксения Собчак.
Тем же вопросом сейчас озадачены в каждом регионе страны, в каждом городе, каждом районе, каждой школе и, пожалуй, практически в каждой семье.
Не скажу про другие районы, про Уфимский скажу. Деньги районом на это [на охрану] выделяются в достаточном объеме, с этим вопросов нет. Другой момент - что сделает рядовой безоружный охранник против вооруженного человека? Правильно - ничего. Только нажмёт тревожную кнопку и геройски погибнет. С другой стороны, вооруженный человек в школе тоже несёт определенную опасность. Скажу про свою школу: на всех подходах к школе и входах у нас установлены магнитные замки, без карточки не пройдёшь. Что делать в такой ситуации? Нет у меня пока ответа, признался на своей странице в Фейсбуке Павел Деркач, директор муниципального центра образования «Знание» в поселке Зубово под Уфой, а затем добавил, что рассматривает вариант привлечения к охране школы Росгвардии, тем более что такая услуга в данной структуре предусмотрена.
- У нас директор, кстати, из уволенных в запас солдафонов в 92, 93 годах сам лично стоял на входе и школу после первого звонка закрывал. Противостояли преступности как могли. А время сейчас действительно неуравновешенных людей. И ловить психов на пороге школы поздно, надо раньше выявлять, - поделилась мнением блогер Виолетта Ахметшина.
Если вновь обратится к событиям трехлетней давности, тогда в Уфе на одном из круглых столов также обсуждался вопрос об организации охраны школ.
- Только опытный охранник заметит нестандартную ситуацию. Тот, который знает, какие дети в классах учатся, кто у них родители, как зовут. Когда мы анализируем результаты торгов охранных предприятий, смотрим, что их выигрывают компании порой сомнительные, которые в своей сфере и пять лет не проработали, - заявил тогда эксперт Общественной палаты РБ Юрий Мальцев
Ему возразил директор одного из охранных предприятий города Рустэм Абдрашитов:
- Качество охранных услуг невозможно без должного финансирования! Вот мы участвуем в торгах, постоянно экономим на всем. К примеру, работа школьного охранника в час стоит 80-90 рублей в час. Из этой суммы 6% уходит на налоги, часть на НДФЛ, отпускные ему надо еще отложить, на форму новую, все, оставшаяся часть, рублей 50 в час, уходит в зарплату. И вот, получается, 10 тысяч рублей в месяц. Конечно, идут на такую работу одни пенсионеры и люди, которые больше нигде работать не могут.
Очевидно, что и в ближайшие дни последует череда официальных комментариев спикеров, облеченных властью, круглые столы, рекомендации, проверки и т.д., к которым уже активно готовятся в учебных заведениях (вспомним начало этой статьи). И проверки коснутся не только школ.
- Пишет сестра сейчас из Нефтекамска - в детсад не приходите, мы меры безопасности усиливаем. Это как понимать вообще?? До этого что с ними было? Их не было? Дурдом, бардак, халатность, равнодушие! – возмущается журналистка и молодая мама Надежда Валитова.
Но у нас, конечно же, снова возьмутся за попытки ограничить интернет, компьютерные игры, вернуть смертную казнь и прочие подобные плохие инициативы, которые звучат сегодня весь день. Мы все всё прекрасно понимаем, как трагедия будет и кем будет использована, резюмировал события вчерашнего дня журналист Марат Гареев.
А тем временем в школах подходит время последних звонков для учеников выпускных классов, а в детских садах на носу – выпускные в подготовительных группах. Как сообщили в пресс-службе главы Башкирии, Радий Хабиров поручил срочно усилить меры безопасности во всех республиканских школах после стрельбы в казанской школе № 175.
Но ведь так было и три года назад, после ЧП в стерлитамакской школе №1. А потом всё снова вернулось на круги своя.
Mkset следит за развитием событий.
Только цифры
Между тем, есть мнение, что детей, склонных к агрессии, суицидальному настроению, с каждым годом становится больше примерно на 5%.