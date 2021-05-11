Рэпер Моргенштерн из Уфы отправит деньги семьям, чьи дети пострадали в школе Казани

Рэпер Моргенштерн планировал сегодня провести массовое мероприятие со своими поклонниками, однако в связи с трагедией отменил его. В социальных сетях он сообщил о том, что все средства с продажи мерча (товары с символикой музыканта, - прим. ред) будут отправлены в помощь семьям погибших и пострадавших.
По данным на 17:00 11 мая, жертвами стрельбы стали 9 человек, 22 человека пострадали (из них 18 детей). 8 человек находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. У большинства — огнестрельные ранения. Сам Ильназ Галявиев был задержан полицией на выходе из школы. Позже он признался сотрудникам органов, что ненавидит всех, а бомбы научился делать в интернете.