Рэпер Моргенштерн из Уфы отправит деньги семьям, чьи дети пострадали в школе Казани

По данным на 17:00 11 мая, жертвами стрельбы стали 9 человек, 22 человека пострадали (из них 18 детей). 8 человек находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. У большинства — огнестрельные ранения. Сам Ильназ Галявиев был задержан полицией на выходе из школы. Позже он признался сотрудникам органов, что ненавидит всех, а бомбы научился делать в интернете.