Бог или тихая мышь: что известно о Галявиеве, устроившем стрельбу в школе в Казани

После того, как о трагедии узнала общественность, начала появляться информация о преступниках, которые могли захватить школу, устроить там взрыв и стрельбу. Изначально говорилось о двух мужчинах, а позднее о двух подростках, якобы учившихся в этой школе ранее, однако через несколько часов МВД Татарстана и официальный представитель Казанского Кремля заявили — Галявиев действовал один, никаких сообщников у него не было.
19-летний Ильназ Галявиев закончил гимназию № 175, в которой случилась трагедия, четыре года назад. После этого он поступил в колледж «ТИСБИ» и учился на айтишника. 26 апреля в колледже вышел приказ об отчислении Галявиева за неуспеваемость. По данным казанского Mash, отец, узнав о случившемся, устроил сыну скандал. Оказалось, что парень длительное время прогуливал пары и перестал выходить на связь. Знакомые Ильназа рассказали, что тот был тихим и неразговорчивым, и, по их словам, хорошо учился.
Через два дня после отчисления, 28 апреля, Ильназ получил лицензию на оружие. Как уточнил Life, подросток дольше часа находился в магазине в Йошкар-Оле и купил самый дешевый дробовик Hatsan ESCORT — такое же оружие было у керченского стрелка Владислава Рослякова, который захватил собственный колледж в октябре 2018 года и лишил жизни 21 человека. По данным издания, получая лицензию, парень досконально изучил все требования, прошел психиатра и числился по документам как охотник. Сотрудников лицензионно-разрешительной работы Советского района Росгвардии сейчас допрашивают.
За несколько дней до нападения преступник решил создать телеграм-канал под названием «Бог». В нем Ильназ Галявиев объявил себя Богом. Позднее администрация Telegram удалила этот канал.
— Я как бог, хочу, чтобы все признали себя моими рабами. Вы должны делать абсолютно все, что я захочу. В мире не должно остаться живности, это ошибка вселенной. Я явился в этот мир в облике человека, чтобы избавиться от вас всех, — написал он в канале.
Около 9 утра 19-летний парень сфотографировал себя в маске с надписью «Бог» и добавил, что сегодня убьет в школе много людей, а потом покончит с собой (сделать ему это не удастся). Примерно через полчаса вооруженный Галявиев попал в кадр камеры наружного видеонаблюдения. Подросток неспешно подходил к школе и по пути помахал случайному прохожему оружием. Но парня никто так и не остановил.
В школу Галявиев вошел легко — изначально сообщалось, что парень застрелил охранника. Однако, по словам депутата Александра Хинштейна, охраны в гимназии просто не было, а вместо нее имелась лишь тревожная кнопка. Через некоторое время после того, как стрелок оказался в здании, в школе случился взрыв.
Своей мишенью Галявиев выбрал 8А класс — большинство погибших детей учились там. Среди жертв оказалась и 26-летняя учительница.
Один из учеников-очевидцев рассказал «Медиазоне» о том, что творилось в школе. Услышав выстрелы, некоторые ученики начали выпрыгивать из окон здания школы, не побоявшись внушительной высоты.
— Все начали суетиться, говорить: «Закройте двери». Где-то через минуту директор начал орать «Закрываем двери!». Мы закрыли двери, через две минуты нам сказали, типа… у нас в школе вот эти черти… Я со спины видел одного, как выводили. В 8А классе семь человек, что ли, застрелил <…>. И все. Мы через 10-15 минут вышли примерно. Не из окна, я хотел, но мне учитель сразу закрыл окно и сказал, типа, нет. Потом к нам менты стали стучаться в двери: «Открывайте, это мы». Ну мы открыли, — рассказал школьник.
По данным на 17:00 11 мая, жертвами стрельбы стали 9 человек, 22 человека пострадали (из них 18 детей). 8 человек находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. У большинства — огнестрельные ранения.
Сам Ильназ Галявиев был задержан полицией на выходе из школы. Позже он признался сотрудникам органов, что ненавидит всех, а бомбы научился делать в интернете. Также Ильназ заявил, что мать ему не мать и пригрозился убить ее.
— Я родился Богом. Просто осознал я это, не сразу, месяца два назад. Я сам, мне никто не говорил об этом. Я впервые об этом своей маме сказал. Летом у меня начал пробуждаться монстр, я просто начал всех ненавидеть. У меня нет родителей. Я от всех них отказался, они все это прекрасно знают. Никогда их так не называл, признался во время допроса Ильназ.
Как сообщает Life со ссылкой на школьных учителей Галявиева, парень всегда хорошо себя вёл на занятиях, ни с кем не конфликтовал, был троечником. По характеру юноша всегда был одиночкой. На родительских собраниях семью Галявиевых представлял только его отец.
Отец Галявиева Ринат был удивлен новостью о случившейся трагедии. Как он рассказал каналу Baza, его сын не был религиозен, был самым обычным, не высказывал каких-то негативных мыслей и настроений. Последнее время парень часто оставался в старой квартире отца за главного, так как он делает ремонт в новой.
В разговоре с URA.RU девушка Наталья (имя героини по просьбе изменено — прим. URA.RU), которая училась в параллельном классе, допустила мысль, что Ильназ мог затаить злобу на одного из учителей школы. Педагог якобы недолюбливала парня и считала, что ему не стоит продолжать учебу в школе. Не исключено, что Галявиевым могла мотивировать месть.
«Мы близко не общались, но сколько помню, на переменах он сидел всегда один, был немного забитым, — рассказала девушка. — Тем не менее у нас были очень дружные и хорошие классы, над ним никто не издевался, никогда не травил».
Ректор университета «ТИСБИ», из которого отчислили Ильназа, Нэлла Прусс, сообщила Mash, что Галявиев был вежлив, неконфликтен, «весь в компьютере».
— Тихая мышь. Три года просидел абсолютно спокойно. Опрятный, вежливый. Ни с кем не дружил особо. С января он перестал ходить на занятия, в результате не сдал госэкзамены, не защитил практику. Вы не представляете, насколько он тихий и спокойный был, удивилась случившемуся Прусс.
По данным казанских властей, гимназию № 175, где сегодня произошла стрельба, охраняла только вахтёрша. ЧОП там работал 3 года назад. Директор ЧОП «Сфинкс» Джаудат Хайруллин признался, что руководство школы собирало с родителей деньги на охрану детей, но по какой-то причине охранникам их не платили.
— Мы охраняли, они нам деньги не платили — мы ушли. Это произошло несколько лет назад, точно сказать не могу. Наших сотрудников там точно не было.
Нам не платили деньги, почему? Вопрос к руководству. С детей деньги собирали, а нам не платили. В конечном итоге мы через суд получили деньги и ушли из школы.директор ЧОП объяснил, почему в гимназии не было охраны
Кто там сейчас работает, даже не знаю, — цитирует слова Хайруллина Daily Storm.
Через несколько часов после случившейся трагедии жители Казани массово оборвали телефон 112 с жалобами на отсутствие охраны в школах города. Люди признались, что очень боятся повторения сегодняшней трагедии и попросили полицию патрулировать учебные заведения.
12 мая в Татарстане объявлен днем траура. Во всех школах отменены занятия, по поручению президента Татарстана проверят все учебные учреждения республики. Также комплексная проверка ожидает и всех владельцев оружия. Семьям погибших при стрельбе в гимназии обещали выплатить по 1 млн рублей.
Мэр Казани Ильсур Метшин назвал стрельбу в местной школе № 175 терактом:
«Террористический акт, направленный против детей — самое подлое, самое низкое, что можно представить».