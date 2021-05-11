Бог или тихая мышь: что известно о Галявиеве, устроившем стрельбу в школе в Казани

Бог или тихая мышь: что известно о Галявиеве, устроившем стрельбу в школе в Казани
Бог или тихая мышь: что известно о Галявиеве, устроившем стрельбу в школе в Казани
Сегодня, 16:37ОбществоВалерия ПанаеваФото: telegram
Утром 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев пришёл в гимназию № 175 на улице Файзи, которую сам окончил четыре года назад, устроил взрыв и стрельбу. В результате теракта погибли девять человек, большинство из них — восьмиклассники. Mkset изучил биографию подростка и то, что предшествовало дню трагедии.

После того, как о трагедии узнала общественность, начала появляться информация о преступниках, которые могли захватить школу, устроить там взрыв и стрельбу. Изначально говорилось о двух мужчинах, а позднее о двух подростках, якобы учившихся в этой школе ранее, однако через несколько часов МВД Татарстана и официальный представитель Казанского Кремля заявили — Галявиев действовал один, никаких сообщников у него не было.

Тихий охотник

19-летний Ильназ Галявиев закончил гимназию № 175, в которой случилась трагедия, четыре года назад. После этого он поступил в колледж «ТИСБИ» и учился на айтишника. 26 апреля в колледже вышел приказ об отчислении Галявиева за неуспеваемость. По данным казанского Mash, отец, узнав о случившемся, устроил сыну скандал. Оказалось, что парень длительное время прогуливал пары и перестал выходить на связь. Знакомые Ильназа рассказали, что тот был тихим и неразговорчивым, и, по их словам, хорошо учился.

Через два дня после отчисления, 28 апреля, Ильназ получил лицензию на оружие. Как уточнил Life, подросток дольше часа находился в магазине в Йошкар-Оле и купил самый дешевый дробовик Hatsan ESCORT — такое же оружие было у керченского стрелка Владислава Рослякова, который захватил собственный колледж в октябре 2018 года и лишил жизни 21 человека. По данным издания, получая лицензию, парень досконально изучил все требования, прошел психиатра и числился по документам как охотник. Сотрудников лицензионно-разрешительной работы Советского района Росгвардии сейчас допрашивают.

За несколько дней до нападения преступник решил создать телеграм-канал под названием «Бог». В нем Ильназ Галявиев объявил себя Богом. Позднее администрация Telegram удалила этот канал.

— Я как бог, хочу, чтобы все признали себя моими рабами. Вы должны делать абсолютно все, что я захочу. В мире не должно остаться живности, это ошибка вселенной. Я явился в этот мир в облике человека, чтобы избавиться от вас всех, — написал он в канале.

Около 9 утра 19-летний парень сфотографировал себя в маске с надписью «Бог» и добавил, что сегодня убьет в школе много людей, а потом покончит с собой (сделать ему это не удастся). Примерно через полчаса вооруженный Галявиев попал в кадр камеры наружного видеонаблюдения. Подросток неспешно подходил к школе и по пути помахал случайному прохожему оружием. Но парня никто так и не остановил.

Фото:Telegram

«Я родился Богом и просто осознал это»

В школу Галявиев вошел легко — изначально сообщалось, что парень застрелил охранника. Однако, по словам депутата Александра Хинштейна, охраны в гимназии просто не было, а вместо нее имелась лишь тревожная кнопка. Через некоторое время после того, как стрелок оказался в здании, в школе случился взрыв.

Своей мишенью Галявиев выбрал 8А класс — большинство погибших детей учились там. Среди жертв оказалась и 26-летняя учительница.

Один из учеников-очевидцев рассказал «Медиазоне» о том, что творилось в школе. Услышав выстрелы, некоторые ученики начали выпрыгивать из окон здания школы, не побоявшись внушительной высоты.

— Все начали суетиться, говорить: «Закройте двери». Где-то через минуту директор начал орать «Закрываем двери!». Мы закрыли двери, через две минуты нам сказали, типа… у нас в школе вот эти черти… Я со спины видел одного, как выводили. В 8А классе семь человек, что ли, застрелил <…>. И все. Мы через 10-15 минут вышли примерно. Не из окна, я хотел, но мне учитель сразу закрыл окно и сказал, типа, нет. Потом к нам менты стали стучаться в двери: «Открывайте, это мы». Ну мы открыли, — рассказал школьник.

По данным на 17:00 11 мая, жертвами стрельбы стали 9 человек, 22 человека пострадали (из них 18 детей). 8 человек находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. У большинства — огнестрельные ранения.

Сам Ильназ Галявиев был задержан полицией на выходе из школы. Позже он признался сотрудникам органов, что ненавидит всех, а бомбы научился делать в интернете. Также Ильназ заявил, что мать ему не мать и пригрозился убить ее.

— Я родился Богом. Просто осознал я это, не сразу, месяца два назад. Я сам, мне никто не говорил об этом. Я впервые об этом своей маме сказал. Летом у меня начал пробуждаться монстр, я просто начал всех ненавидеть. У меня нет родителей. Я от всех них отказался, они все это прекрасно знают. Никогда их так не называл, признался во время допроса Ильназ.

Фото:Telegram

В тихом омуте

Как сообщает Life со ссылкой на школьных учителей Галявиева, парень всегда хорошо себя вёл на занятиях, ни с кем не конфликтовал, был троечником. По характеру юноша всегда был одиночкой. На родительских собраниях семью Галявиевых представлял только его отец.

Отец Галявиева Ринат был удивлен новостью о случившейся трагедии. Как он рассказал каналу Baza, его сын не был религиозен, был самым обычным, не высказывал каких-то негативных мыслей и настроений. Последнее время парень часто оставался в старой квартире отца за главного, так как он делает ремонт в новой.

В разговоре с URA.RU девушка Наталья (имя героини по просьбе изменено — прим. URA.RU), которая училась в параллельном классе, допустила мысль, что Ильназ мог затаить злобу на одного из учителей школы. Педагог якобы недолюбливала парня и считала, что ему не стоит продолжать учебу в школе. Не исключено, что Галявиевым могла мотивировать месть.

«Мы близко не общались, но сколько помню, на переменах он сидел всегда один, был немного забитым, — рассказала девушка. — Тем не менее у нас были очень дружные и хорошие классы, над ним никто не издевался, никогда не травил».

Ректор университета «ТИСБИ», из которого отчислили Ильназа, Нэлла Прусс, сообщила Mash, что Галявиев был вежлив, неконфликтен, «весь в компьютере».

— Тихая мышь. Три года просидел абсолютно спокойно. Опрятный, вежливый. Ни с кем не дружил особо. С января он перестал ходить на занятия, в результате не сдал госэкзамены, не защитил практику. Вы не представляете, насколько он тихий и спокойный был, удивилась случившемуся Прусс.

«Мы охраняли, но нам не платили»

По данным казанских властей, гимназию № 175, где сегодня произошла стрельба, охраняла только вахтёрша. ЧОП там работал 3 года назад. Директор ЧОП «Сфинкс» Джаудат Хайруллин признался, что руководство школы собирало с родителей деньги на охрану детей, но по какой-то причине охранникам их не платили.

— Мы охраняли, они нам деньги не платили — мы ушли. Это произошло несколько лет назад, точно сказать не могу. Наших сотрудников там точно не было.

Нам не платили деньги, почему? Вопрос к руководству. С детей деньги собирали, а нам не платили. В конечном итоге мы через суд получили деньги и ушли из школы.директор ЧОП объяснил, почему в гимназии не было охраны

Кто там сейчас работает, даже не знаю, — цитирует слова Хайруллина Daily Storm.

Через несколько часов после случившейся трагедии жители Казани массово оборвали телефон 112 с жалобами на отсутствие охраны в школах города. Люди признались, что очень боятся повторения сегодняшней трагедии и попросили полицию патрулировать учебные заведения.

12 мая в Татарстане объявлен днем траура. Во всех школах отменены занятия, по поручению президента Татарстана проверят все учебные учреждения республики. Также комплексная проверка ожидает и всех владельцев оружия. Семьям погибших при стрельбе в гимназии обещали выплатить по 1 млн рублей.

Мэр Казани Ильсур Метшин назвал стрельбу в местной школе № 175 терактом:

«Террористический акт, направленный против детей — самое подлое, самое низкое, что можно представить».

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