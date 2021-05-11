Бог или тихая мышь: что известно о Галявиеве, устроившем стрельбу в школе в Казани

— Я родился Богом. Просто осознал я это, не сразу, месяца два назад. Я сам, мне никто не говорил об этом. Я впервые об этом своей маме сказал. Летом у меня начал пробуждаться монстр, я просто начал всех ненавидеть. У меня нет родителей. Я от всех них отказался, они все это прекрасно знают. Никогда их так не называл, признался во время допроса Ильназ.