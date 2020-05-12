Власти Башкирии пояснили, как будут работать детские сады, школы и университеты

По данным ведомства, работа образовательных учреждений с 12 мая будет построена в том же режиме, что и до объявления Радием Хабировым ослаблений в режиме повышенной готовности.

По данным министерства, в школах учеба продолжается в дистанционном режиме: до учащиеся 1-4 классов – до 22 мая, для 5-11 классов – до 29 мая. Колледжи и университеты устанавливают окончание учебного года в соответствии с учебным планом, экзамены будут принимать дистанционно.

В детских садах по-прежнему будут работать дежурные группы, куда родители смогут сдать своих детей, если им нужно на работу. Детей не будут принимать без справки о состоянии здоровья из медицинских учреждений.