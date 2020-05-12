В Карелии погиб первый зараженный коронавирусом

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Глава республики Карелия Михаил Охлопков сообщил, что в регионе погиб первый пациент с коронавирусом.
Как сообщает газета «Известия», погибшим оказался мужчина в возрасте 69 лет из Петрозаводска. Он находился в тяжелом состоянии на аппарате ИВЛ.
Также у мужчины были сопутствующие заболевания лёгких и сердечно-сосудистой системы.
Всего в Карелии зарегистрирован 171 случай заболевания коронавирусом.
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