В Москве за сутки от коронавируса вылечились почти две тысячи человек
12 мая, 14:22ОбществоФото: flickr.com
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В столице за последние 24 часа от коронавируса вылечились 1820 человек. Совокупное число выздоровевших после COVID-19 в Москве достигло 19,5 тысяч человек.
Как сообщает газета «Известия», вылечившихся после коронавируса выписывают только после исследований, которые подтверждают у него отсутствие вируса. После выписки переболевшие все равно наблюдаются врачами и обязаны следовать рекомендациям.
Россиянам не рекомендуется прибегать к самолечению, так как вирус может протекать у каждого индивидуально. Лечение должен подбирать специалист.
По состоянию на утро 12 мая, число заражений коронавирусом в Москве составляет 115909 случаев. Вылечились 17822 человека, погибли 1124 человека.
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