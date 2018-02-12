Женщина из Башкирии попросила Путина спасти здоровье ее дочек

Жительница Стерлитамака Василя Чеботарева попросила помочь ей получить квартиру в другом районе города, подальше от шумной дороги, которую проложили прямо по междворовому проезду.

В редакцию Медиакорсети поступила копия обращения жительницы Стерлитамака Васили Чеботаревой к президенту России Владимиру Путину, в котором женщина рассказала, в каких нечеловеческих условиях обитает ее семья с тех пор, как в непосредственной близости от ее дома, прямо через междворовой проезд, была проложена скоростная магистраль.

Это событие, сильно повлиявшее на семью Чеботаревых, произошло более 8 лет назад. Дело в том, что две несовершеннолетние дочки Васили - Василиса и Серафима – серьезно больны. Одна из них перенесла операцию в связи с врожденным пороком сердца и теперь испытывает сердечную недостаточность, а вторая страдала лейкозом крови и пребывает после продолжительного лечения в состоянии ремиссии. Обе девочки постоянно находятся дома, даже в школу не ходят, проходя обучение на дому. Им нужен отдых и здоровый сон, о котором вблизи оживленной магистрали не может быть и речь почти круглые сутки. Из-за отсутствия условий для полноценного отдыха у девочек начались осложнения.

Решение о строительстве магистрали именно в этом месте, по словам Васили Чеботаревой, принимали чиновники администрации города Стерлитамака. При этом никаких публичных слушаний никто не проводил.

Василя Чеботарева утверждает, что магистраль построена без разрешения на строительство и санитарно-эпидемиологических разрешений в санитарноохранной зоне жилой застройки и охранной зоне линии ЛЭП, на основании незаконного акта выбора земельного участка. Роспотребнадзор и минстрой РБ, по ее мнению, выдали разрешения задним числом осенью 2010 года, когда магистраль уже была построена почти на 85%.

- В действительности, объездная магистральная автодорога должна была быть проложена совсем в другом месте, согласно генплану города, там даже были выделены бюджетные средства, однако чиновники решили сэкономить, - утверждает Василя Чеботарева. - Они заморозили существующий проект, по соединению юго-западного района города и Солнечный микрорайон с южной промышленной и жилой зоной Стерлитамака, заменив его более дешёвым при строительстве проектом, автодорогой по ул. Водолаженко.

Многочисленные экспертизы, проведенные государственными учреждениями и ведомствами, установили полное несоответствие незаконно возведенной автомагистрали санитарноэпидимиологическим требованиям.

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- При этом администрация города Стерлитамак отказывается признавать наш дом непригодным к проживанию. Им плевать, что в нашем доме, из-за многократно превышенного допустимого уровня шума, в нечеловеческих условиях проживают двое несовершеннолетних серьезно больных детей, которым по медицинским показателям установлен охранительный режим, и школьное обучение они получают дома, заявила Василя Чеботарева.

Женщина попросила главу государства вмешаться и помочь решить ситуацию с пользой для всех - признать ее дом аварийным и расселить всех жильцов.