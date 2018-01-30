После указа Путина в Башкирии сократят 100 гаишников

Однако на работе ведомства в регионе это никак не отразится.

В Башкирии сократят 100 сотрудников госавтоинспекции, об этом сообщил глава ведомства в регионе Динар Гильмутдинов.

- У нас был некомплект, это сто с лишним человек, в первую очередь будем сокращать его, поэтому на качестве работы госавтоинспекции это никак отразится, - ответил Гильмутдинов на вопрос нашего корреспондента о грядущем сокращении штата.

По словам Гильмутдинова, сейчас нет необходимости в большом количестве сотрудников, потому что ведомство переходит на другой формат работы, в том числе с использованием комплексов фото-видеофиксации.

Напомним, 31 декабря президент России Владимир Путин подписал указ о сокращении штатной численности МВД на 10 тысяч человек. Позднее в МВД России заявили, что сокращение коснётся только госавтоинспекции, при этом будут сокращены сотрудники нескольких служб ведомства, кроме тех, кто ведёт работу по приёму экзаменов и регистрации автомобилей.

По данным «Известий» сокращённые рабочие места будут переданы Росгвардии.