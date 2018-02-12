В Башкирии объявлен сбор средств родственникам погибших в авиакатастрофе

Государственный комитет республики по чрезвычайным ситуациям организовал сбор средств для родственников погибших в авиакатастрофе в Подмосковье. Перевести добровольные пожертвования можно на специальный счет.

Напомним, 11 февраля после вылета из аэропорта «Домодедово» упал самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний», который летел в Орск. На борту были 65 пассажиров, из которых двое - уроженцы Башкирии, и шесть членов экипажа. По имеющейся у Медиакорсети информации, в настоящее время в правительстве Башкирии рассматривают отдельный вопрос о выдаче средств родным Юрия Ямаева.