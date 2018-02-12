В Башкирии объявлен сбор средств родственникам погибших в авиакатастрофе

Государственный комитет республики по чрезвычайным ситуациям организовал сбор средств для родственников погибших в авиакатастрофе в Подмосковье. Перевести добровольные пожертвования можно на специальный счет.
Получатель: Башкортостанское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское Добровольное Пожарное Общество»,
ОГРН 1070200003994,
ИНН: 0276112135,
КПП: 027601001,
Расчетный счет: 40703810264130000118,
Публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития», филиал «Уфимский» ПАО КБ «УБРиР» г. Уфа,
БИК: 048073795
к/сч 30101810780730000795
В назначении платежа необходимо указать: «Добровольные пожертвования семьям погибших в авиакатастрофе».
Напомним, 11 февраля после вылета из аэропорта «Домодедово» упал самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний», который летел в Орск. На борту были 65 пассажиров, из которых двое - уроженцы Башкирии, и шесть членов экипажа. По имеющейся у Медиакорсети информации, в настоящее время в правительстве Башкирии рассматривают отдельный вопрос о выдаче средств родным Юрия Ямаева.