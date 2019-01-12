Неделя в Башкирии: Онколог, полицейский, «Салават Юлаев», Рошаль, Омаров и платежи

В понедельник, 7 января, мы решили напомнить о 12 трогательных историях, о которых редакция рассказала в 2018 году.

В этот же день Медиакорсеть рассказала о самых любопытных государственных конкурсах и контрактах, которые были заключены в минувшем году.

Во вторник, 8 января, стало известно, что в Стерлитамаке жители одного дома (308 квартир) со 2 января жили без отопления.

В среду, 9 января, Медиакорсеть опубликовала интервью с лучшим онкологом Башкирии в 2018 году Гульнур Нигмановой.

В четверг, 10 января, в ХК «Салават Юлаев» поменяли руководство клуба.

Медиакорсеть рассказала о полицейском, раненным во время теракта в Грозном, ему в четвертый раз отказали в инвалидности. У него полностью парализована одна сторона лица и лишь частично функционирует левая рука, глохнет левое ухо.

В Уфу приезжал Леонид Рошаль, он поднял вопрос о судьбе Салаватского роддома, который отдали в рамках государственно-частного партнерства частной фирме.

Стало известно о том, что депутат Госдумы от Башкирии Гаджимурад Омаров собирается стать мэром Махачкалы.