Неделя в Башкирии: Онколог, полицейский, «Салават Юлаев», Рошаль, Омаров и платежи
Самые важные события и интересные материалы недели.
В понедельник, 7 января, мы решили напомнить о 12 трогательных историях, о которых редакция рассказала в 2018 году.
В этот же день Медиакорсеть рассказала о самых любопытных государственных конкурсах и контрактах, которые были заключены в минувшем году.
Во вторник, 8 января, стало известно, что в Стерлитамаке жители одного дома (308 квартир) со 2 января жили без отопления.
В среду, 9 января, Медиакорсеть опубликовала интервью с лучшим онкологом Башкирии в 2018 году Гульнур Нигмановой.
В четверг, 10 января, в ХК «Салават Юлаев» поменяли руководство клуба.
Медиакорсеть рассказала о полицейском, раненным во время теракта в Грозном, ему в четвертый раз отказали в инвалидности. У него полностью парализована одна сторона лица и лишь частично функционирует левая рука, глохнет левое ухо.
В Уфу приезжал Леонид Рошаль, он поднял вопрос о судьбе Салаватского роддома, который отдали в рамках государственно-частного партнерства частной фирме.
Стало известно о том, что депутат Госдумы от Башкирии Гаджимурад Омаров собирается стать мэром Махачкалы.
В пятницу, 11 января, Медиакорсеть разбиралась с тем, почему у многих уфимцев значительно выросла плата за воду и отопление. Ситуацию прокомментировали в ООО «БашРТС».
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