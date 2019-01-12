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Неделя в Башкирии: Онколог, полицейский, «Салават Юлаев», Рошаль, Омаров и платежи
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Неделя в Башкирии: Онколог, полицейский, «Салават Юлаев», Рошаль, Омаров и платежи

12 января, 11:19ОбществоРазиф АбдуллинФото: Mkset.ru
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