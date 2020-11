Всемирная организация здравоохранения заявила о новом антирекорде - за неделю количество новых случаев коронавируса превысило 3.6 миллионов.

Газета “Известия” сообщает, что за прошлую неделю в мире зарегистрировано больше 3.6 миллионов новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, что является новым антирекордом с начала пандемии. Больше всего заражений зарегистрировано в Европе - на европейские регионы приходится больше пятидесяти процентов случаев заражения и сорок семь процентов летальных случаев.

