Данные о смертности от коронавируса в Пермском крае не совпадают у разных ведомств

Данные о смертности от коронавируса в Пермском крае не совпадают у разных ведомств

Вчера, 15:42ОбществоPhoto: pixabay.com
Смертность от коронавируса в Пермском крае в последние дни резко растет. Но страшную статистику формируют разные ведомства, и цифры часто не сходятся.

Как сообщает properm.ru, по данным ЗАГС, с начала пандемии COVID-19 число зафиксированных летальных случаев в крае в сравнении с таким же периодом прошлого года выросло почти на две тысячи. По словам заведующей организационно-методическим отделом краевой инфекционной больницы Людмилы Наумовой, рост общей смертности там, где коронавирус не выявили, тоже можно связать с ним. Речь идет о смертях от старости и дома. Особенно это характерно для небольших городов, где умерших не тестировали на COVID-19.

Министерство здравоохранения Пермского края не ответило на запрос издания об основных причинах роста смертности и заболеваниях, этому способствующих. А по мнению опрошенных экспертов в области медицины, летом мог оказать влияние запрет на плановые госпитализации.

Ситуацию частично удалось стабилизировать в августе, с началом возобновления приема. А осень опять дала рост показателей смертности, которые, по данным ЗАГС, особенно сильно выросли в октябре.

В пресс-службе администрации края уточнили, что 1900 человек, скончавшихся в этом году — это примерный показатель, который может незначительно измениться, когда во всех районах закончится сбор данных.

При этом последние данные за сентябрь по смертности, которые дают Росстат и оперативный штаб края по борьбе с коронавирусом, не сходятся. Если первое ведомство говорит о 228 случаях, то второе — о 116. На вопрос о причинах такого серьезного расхождения краевой Минздрав редакции не ответил.

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