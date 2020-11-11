Данные о смертности от коронавируса в Пермском крае не совпадают у разных ведомств

Как сообщает properm.ru, по данным ЗАГС, с начала пандемии COVID-19 число зафиксированных летальных случаев в крае в сравнении с таким же периодом прошлого года выросло почти на две тысячи. По словам заведующей организационно-методическим отделом краевой инфекционной больницы Людмилы Наумовой, рост общей смертности там, где коронавирус не выявили, тоже можно связать с ним. Речь идет о смертях от старости и дома. Особенно это характерно для небольших городов, где умерших не тестировали на COVID-19.