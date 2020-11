Специалисты Роспотребнадзора исследовали объекты окружающей среды и установили, что на продовольственных товарах коронавируса нет.

Газета “Известия” сообщает, что специалисты ведомства провели почти триста тысяч исследований смывов с объектов окружающей среды на наличие коронавирусной инфекции. При этом на продуктах питания вирус не обнаружен. Положительные результаты были зафиксированы в смывах с поверхностей медицинских учреждений, а также торговых и транспортных объектов.

