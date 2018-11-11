Читай по губам: Чем живет Дом культуры глухих в Уфе

Ростовская, 3. Небольшое здание неподалеку от оживленного проспекта в Уфе. Здесь, вопреки возможным представлениям (Дом культуры глухих ведь!), всегда шумно и оживленно. Иначе и быть не может, когда на каждом этаже что-то да происходит: в третьем кабинете театралы разучивают этюд, в седьмом – танцевальная студия репетирует выход на сцену, на втором этаже – фокусы и мистификации: работает кружок клоунады.

Медиакорсеть пообщалась с директором Дома культуры глухих в Уфе, Алевтиной Сидоровой. Почему смартфоны заменили детям жесты, как интроверта превратить в экстраверта и может ли любой слабослышащий освоить не только живую речь, но и сценическое творчество?

-Когда вы пришли работать в Дом культуры?

-Когда я училась в школе, у нас была замечательная художественная руководитель, она пригласила меня в Дом культуры глухих. Училась я в специализированной школе для слабослышащих людей. Она говорила жестовым языком в совершенстве, а нам в то время запрещали говорить с помощью рук и мимики, просили стараться объяснять словами. И когда она пришла к нам, моя жизнь изменилась. Здесь бурлила жизнь: танцы, кружки, атмосфера отношения как к родным людям. И я вошла в этот мир.

-Так вы стали воспитанницей дома, а уже в творческий коллектив центра влились позже?

-Потом я уехала учиться в Киев, так как в Уфе выбор вузов был небольшой. И вот, после учебы, я вернулась летом в родной город, конечно, забежала в любимый дом культуры. Директор подозвала меня и спрашивает: «Аля, может ты хочешь у нас работать?». И я подумала: «Почему бы нет?». Сначала меня взяли костюмером, потом я стала заведующей костюмерной, далее освоила профессию художественного руководителя и теперь я директор.

-Ваши ученики – кто они?

- Наши воспитанники – инвалиды по слуху: слабослышащие, глухие. Прийти к нам можно в любом возрасте. У нас есть и дети, и молодежь, и пенсионеры. Сейчас у нас около 70 воспитанников. Самой младшей – 12 лет, но занимается она у нас с пяти лет. Старший занимается в студии ветеранов «Надежда», ему 75 лет.

-Какие кружки и секции есть в Доме культуры глухих?

-Художественное слово, клоунада и фокусы, танцы, театральная студия.

Видео Видео: Студия "Шанс"

-Как вы занимаетесь организацией работы?

-Когда мне доверили должность директора дома культуры, вокруг постоянно говорили: «Гранты, гранты, гранты». Я начала думать на эту тему, осваивать. Первый грант был 25 тысяч рублей, потом мы подавали заявки на более крупные суммы. Учились вместе всем коллективом, разрабатывали. И начало получаться.

-Что вам удалось внести в Дом культуры с начала вашей работы в должности директора, с 2016 года?

-Самое главное, наверное, мне и нашему коллективу удается организовывать регулярные выезды по России для наших воспитанников. Они выходят на сцену в разных городах, обретают уверенность, знакомятся, дружат, обмениваются творческими идеями. Это очень важная часть образовательного процесса. Кроме того, мы стараемся наладить постоянное сотрудничества с Всероссийским обществом глухих, реализовываем совместные проекты. В Москве есть центральное управление Всероссийского общества глухих и именно они проводят много крупных и важных событий в нашей сфере: фестиваль языка, фестиваль жестов, фестиваль для детей «Утренняя звезда». Мы стараемся во всех принимать участие. Кончено, это всегда вопрос денег, но, к счастью, нам помогает благотворительный фонд «Урал».

-В этом году мы с сентября месяца едва успеваем вернуться домой, как опять нужно собирать чемоданы. Воспитанники в каждую из поездок занимают призовые места и для меня, как руководителя, это большая гордость.

-Насколько реально научиться коммуникации, если имеются проблемы со слухом?

-Помимо дома культуру, я также работаю в школе-интернате для глухих в Демском районе Уфы. Там бывают случае сложнее. Но я всегда говорю: «У вас все получится!». Сама верю, и мне верят. И все и правда получается.

-Сколько уходит времени на то, чтобы у ребенка сформировался широкий словарь жестов?

-Всегда по-разному. С кем-то занимаются родители, с кем-то нет. Однажды к нам пришла девочка, которая не могла жестами сказать ни слова. Слуха нет. Совсем. А сейчас она получает дипломы, улыбчивая, артистичная, держится на сцене уверенно.

Видео Видео: Студия "Шанс".

-Как, на ваш взгляд, творчество помогает преобразиться вашим воспитанникам. Почему помимо развития речи нужно обязательно заниматься танцами или посещать театральный кружок?

- Они приобретают уверенность в себе. Многие слабослышащие замкнуты в себе. У них установка: «Я глухой, это конец». А мы можем все, только надо стремиться к этому, не падать духом. Я с детства слышу плохо, была ребенком, который все время держался за мамину юбку. Постоянно спрашивала у нее: «Мама, мама, а что они говорят?». А она – мне: подойди, послушай, иди, давай сама. И эта самостоятельность, вера в то, что я такая же, как и все, очень помогли мне во взрослой жизни.

-Получается, мама верила в вас, но все же давала вам возможность самой исследовать мир?

-Я часто ставила пластинки – очень любила музыку. Но не всегда у мамы было время записывать для меня тексты, и я потихоньку собирала слова песни сама, старалась расслышать. Основная проблема слабослышащих детей сейчас – интернет. Все в сети: игры, мессенджеры, фильмы. Они не прикладывают усилий, чтобы что-то узнать, ведь можно просто открыть интернет и найти ответы на все свои вопросы. Но это неправильно. Общение, живое, жестовое или речевое, нужно каждому.

Уфимский Дом культуры глухих - некоммерческая организация, основана в 1958 году. Основной деятельностью учреждения является социокультурная реабилитация инвалидов по слуху, а также развитие художественной самодеятельности; сохранение культурного потенциала инвалидов по слуху; проведение культурно-массовых мероприятий с учетом специфических средств общения.