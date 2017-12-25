Блогер для глухих из Башкирии: Увидела на ТВ приемных детей – решила взять

В небольшой деревне Нижний Аташ, что под Дюртюлями, живет Любовь Саетова – блогер, снимающая видео для глухих людей. Помимо интересного занятия эта семья удивительна еще и тем, что они взяли из приюта восемь детей-инвалидов по слуху.

– С детства я обожала кино, мечтала сама сыграть какую-нибудь героиню. Смотришь, бывало, а представляешь в кадре себя, – начала разговор Любовь Саетова.

– Свою мечту вы воплотили в съемках блога?

– И это тоже, но у меня за плечами еще и театр. Можно сказать, я 15 лет на сцене. Родилась и выросла в Пензе, после окончания школы поступила на культпросветительское отделение в Ленинград. Еще ходила на разные кружки, тогда существовал довольно известный «Агитбригада». Мы с драмкружком ездили на гастроли в Беларусь, Ростов-на-Дону, Ульяновск, Тамбов. Много городов объездили. У меня с тех времен грамоты остались.

– Как вы оказались в Башкортостане?

– Я здесь с семьей живу уже 22 года. Нужно было переехать, чтобы ухаживать за свекровью. В деревне большое хозяйство: птицы, скот. Вот я и переехала. Можно было бы подумать, что ну вот все, точно уже ни о каком творчестве и речи быть не может, но нет. У меня возникала идея снимать ролики, что-то вроде сценок. Попробовала – понравилось, стала выкладывать все в интернет. Люди откликнулись. Теперь это, можно сказать, даже больше чем просто хобби.

– Вы помните тот день, когда сказали себе: «Я хочу снимать ролики для людей с ограниченным слухом»?

– Да, в то время у меня только появился компьютер. Я смотрела в интернете всякие ролики для слышащих людей. И вот мне пришла мысль – а почему нет ничего для плохослышащих? Я сама родилась с глухотой. Это тема напрямую меня касается. Ведь в интернете либо очень мало для таких людей, либо даже совсем ничего нет. Первый мой ролик-совет получил много положительных отзывов. Я стала снимать еще. Потом, чтобы разнообразить контент, добавляла всякие анекдоты, сценки с советами, шутки, новости, даже сценки с детьми снимала.

– А сколько у вас детей? Как они относятся к вашему творчеству?

– Девять. Ребятишек мы взяли из детдома, они тоже инвалиды по слуху. Один мой сын родной, а остальных взяли к себе. Но ко всем относимся как к родным, у нас нет никаких делений. Детям очень нравится то, чем я занимаюсь. Они смотрят выпуски, дают мне советы, идеи подкидывают. А некоторые вместе со мной ведут влог.

Видео

– Девять детей. Это просто удивительно. Почему вы решили взять ребят из детдома?

– Дети – это радость. И помощь, и опора. Иначе нельзя к ним относиться. Мы хотели, чтобы у детей появилась семья, чтобы они чувствовали себя любимыми. Проблем и не возникает с ними. Вы знаете, когда по телевизору показывают детские дома, сердце кровью обливается. Нам с мужем хочется забрать к себе всех детей, всем дать дом, любящую семью, хорошее воспитание. Не бывает своих или чужих детей – они все родные, все наши. И ребята, чувствуя нашу любовь, отвечают тем же.

- Кроме развлекательного контента, что есть еще в вашем блоге?

– У нас уже много подписчиков, правда, всех добавить не можем, есть ограничения в социальных сетях. Так вот, люди пишут нам, пишут свои рассказы, предлагают всякие сценки, новые идеи. Иногда получалось даже находить людей. К примеру, кто-то ищет своих глухих родственников или друзей – обращаются ко мне. Я в видео объявляю поиск. Даже рубрика у нас есть, называется «Жди меня». И вы знаете, были случаи, что люди откликались. А вообще, у нас очень хорошая аудитория. Они присылают нам посылки, поздравляют детей и нас с мужем с праздниками.

– Вы получаете какой-то доход от блога?