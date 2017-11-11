В Уфе открыли памятник бывшему министру внутренних дел Владимиру Рыленко

В День сотрудника органов внутренних дел.

Торжественная церемония состоялась накануне в честь открытия памятника бывшему министру внутренних дел РБ Владимиру Рыленко, внесшего значительный вклад в развитие правоохранительной системы республики.

Именно благодаря нему в систему была введена практика непрерывного профилактического воздействия на правонарушителей, которая была даже одобрена МВД СССР и введена в дальнейшем в других регионах. Система оперативно-зонального контроля, организованная Рыленко, действует и поныне. Также благодаря его инициативе в 1970 году в башкирской столице открыли среднюю специальную школу МВД СССР, ставшей впоследствии уфимским юридическим институтом.