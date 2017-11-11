В Уфе открыли памятник бывшему министру внутренних дел Владимиру Рыленко
Торжественная церемония состоялась накануне в честь открытия памятника бывшему министру внутренних дел РБ Владимиру Рыленко, внесшего значительный вклад в развитие правоохранительной системы республики.
Именно благодаря нему в систему была введена практика непрерывного профилактического воздействия на правонарушителей, которая была даже одобрена МВД СССР и введена в дальнейшем в других регионах. Система оперативно-зонального контроля, организованная Рыленко, действует и поныне. Также благодаря его инициативе в 1970 году в башкирской столице открыли среднюю специальную школу МВД СССР, ставшей впоследствии уфимским юридическим институтом.
- Более 55 лет назад, при его непосредственном участии, одним из первых в стране, в МВД республики зародилось ветеранское движение, был создан музей истории органов внутренних дел республики, развивалась материальная база органов и подразделений внутренних дел: активно шла реконструкция и строительство новых административных зданий, подразделений пожарной охраны, исправительно-трудовых учреждений, оснащение их техникой и транспортом, — отметил в своей речи на торжественном открытии памятника Министр внутренних дел республики генерал-майор полиции Роман Деев.