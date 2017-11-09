В Башкирии собирают деньги на памятник коннику в Нидерландах

Российское военно-историческое общество в Башкирии объявило сбор средств на памятник башкирскому воину-коннику в Нидерландах.

Торжественное открытие памятника запланировано на 11 января следующего года на берегу реки Эйссел на границе муниципалитетов Хеерде и Олст-Вейе Королевства Нидерландов, сообщили в министерстве культуры Башкирии.

Проект предусматривает возведение монументов генералу Александру Бенкендорфу и башкирскому воину-коннику. В ноябре 1813 года они участвовали в форсировании реки Эйссель, и положили начало освобождению Королевства Нидерландов от наполеоновской оккупации.

- Инициаторами настоящего проекта выступили муниципалитеты Хеерде и Олст-Вейе Королевства Нидерландов, которые выделили на эти цели 150 тыс. евро – половину необходимых средств, - говорится в сообщении минкультуры республики. - Региональным отделением Российского военно-исторического общества организован сбор добровольных пожертвований от населения республики для реализации проекта.

Реквизиты для перечисления средств:

Башкирское отделение № 8598 ПАО Сбербанк г. Уфа

БИК 048073601

К/счет 30101810300000000601в ГРКЦ Национального Банка РБ

40703810106000001413

Получатель РО ООГО РВИО в РБ

ИНН получателя 0277919154