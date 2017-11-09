В Башкирии собирают деньги на памятник коннику в Нидерландах
Торжественное открытие памятника запланировано на 11 января следующего года на берегу реки Эйссел на границе муниципалитетов Хеерде и Олст-Вейе Королевства Нидерландов, сообщили в министерстве культуры Башкирии.
Проект предусматривает возведение монументов генералу Александру Бенкендорфу и башкирскому воину-коннику. В ноябре 1813 года они участвовали в форсировании реки Эйссель, и положили начало освобождению Королевства Нидерландов от наполеоновской оккупации.
- Инициаторами настоящего проекта выступили муниципалитеты Хеерде и Олст-Вейе Королевства Нидерландов, которые выделили на эти цели 150 тыс. евро – половину необходимых средств, - говорится в сообщении минкультуры республики. - Региональным отделением Российского военно-исторического общества организован сбор добровольных пожертвований от населения республики для реализации проекта.
Реквизиты для перечисления средств:
Башкирское отделение № 8598 ПАО Сбербанк г. Уфа
БИК 048073601
К/счет 30101810300000000601в ГРКЦ Национального Банка РБ
40703810106000001413
Получатель РО ООГО РВИО в РБ
ИНН получателя 0277919154
Назначение платежа - взнос на создание памятника башкирскому воину в Королевстве Нидерландов