Семья скульптора Тавасиева передала в Уфу материалы о памятнике Салавату

Сегодня, 10 ноября, в Уфе начала работу выставка «Символ свободы Башкортостана», посвященной 50-летию открытия памятника Салавату Юлаеву.

Как сообщили в министерстве культуры Башкирии, на выставке представлены подлинные фотографии и документы, касающиеся процесса создания памятника от момента его задумки до установки на берегу реки Белой, а также копии первоначальной модели памятника в миниатюре. Отдельное место занимает 25-летняя история работы над памятником Салавата Юлаева советского скульптора Сосланбека Тавасиева.

Семья скульптора приняла активное участие в формировании экспозиции и предоставила уникальные материалы из личного архива и рассказала об образе самого национального героя Салавата Юлаева.

- Мы бываем в Башкирии нечасто, но всегда с удовольствием. Встречают нас радушно. Посещение памятника всегда самое важное в каждый приезд в Уфу, вне зависимости от его цели, - рассказала Медиакорсети Татьяна Тавасиева, супруга сына великого скульптора.

В рамках выставки получили награды ученики Республиканской художественной гимназии-интерната им. К. А. Давлеткильдеева, за свои рисунки, выполненные к конкурсу «Символ свободы Башкортостана». Работы детей также представлены в выставочном зале.