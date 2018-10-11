В Башкирии объявлено штормовое предупреждение

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Возможны порывы ветра до 25 м/c.
Сегодня, 11 октября из-за порывистого ветра до 20-25 м/с объявлено штормовое предупреждение. В течение дня по республике ожидается облачная погода с прояснениями, временами возможен небольшой мокрый снег, местами установится временный снежный покров.
Ветер северо-западный, северный 8-13м/с, порывы 15-20м/с. Температура воздуха ночью 12 октября -3,+2 градусов, 13 октября -1,-6 градусов, днем -1,+4 градусов, - сообщили в пресс-службе МЧС республики. - Наиболее сильное усиление ветра прогнозируется в восточной части республике.
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