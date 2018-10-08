В Башкирии продолжит стоять типично осенняя погода
Сегодня, 11:03ПолитикаРустэм БашкирцевФото: Сергей Словохотов.
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Синоптики предоставили прогноз на начало новой недели.
Начало недели в Башкирии будет холодным и дождливым, сообщают синоптики Башгидрометцентра.
Сегодня, 8 октября, температура воздуха ночью составит +3+8°C, а днем будет +12+17°C. Местами пройдут небольшие дожди. Во вторник и среду, 9 и 10 октября, в республике будет также дождливо. Температура воздуха ночью 9 октября составит 0+5°С, днем поднимется до +8+13°С. Ветер будет юго-западным и западным умеренным с порывами до сильного.10 октября днем будет +8+13°С, ночью температура опустится до - 3°С. Местами пройдёт небольшой дождь.
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