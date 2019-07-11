Луиза Хайруллина отказалась комментировать вчерашний телеэфир с участием мужа

Сегодня, 11 июля, после вынесения решения по жалобе адвокатов Луизы Хайруллиной по поводу изменения ей меры пресечения, адвокат Фаниль Ишкильдин ознакомил журналистов с последними новостями по делу.

Начнем с того, что суд оставил Луизу Хайруллину под стражей до 2 сентября. С большой долей вероятности можно сказать, что тоже самое ожидает и ее мужа Марата, который был задержан вчера после возвращения из Москвы, с записи ток-шоу «Пусть говорят».

По словам адвоката, Луиза в курсе вчерашнего телеэфира, однако как-либо комментировать действия мужа она отказалась.

Сейчас она содержится в одиночной камере в следственном изоляторе. Адвокат отдельно уточнил, что жалоб на условия содержания Луиза не высказывала. Чувствует она себя нормально, но выглядит, конечно, очень подавленной после всего случившегося.

Напомним, Луиза Хайруллина и ее муж были задержаны в конце прошлой недели на съемной квартире в Казани, куда они уехали после похищения 25 млн рублей из салаватского отделения «Россельхозбанка», где много лет женщина работала старшим кассиром. Марат Хайруллин рассказал, что деньги она выносила из банка на протяжении полутора или даже двух лет, а он тратил их на ставки в спортивном тотализаторе, надеясь выиграть крупную сумму и возместить убытки, нанесенные банку, а также несколько взятых им кредитов.