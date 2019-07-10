Появилось видео задержания мужа бежавшей из Башкирии кассирши

Напомним, что супруг Луизы Хайруллиной, похитившей из отделения «Россельхозбанк» в Салавате 25 млн рублей, сегодня был задержан по подозрению в причастности в краже в особо крупном размере. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Согласно версии следствия, а также и самого Марата Хайруллина, мужчина не раз получал от своей супруги крупные суммы денег, в том числе иностранную валюту. Все средства он тратил на свое усмотрение, делая ставки на тотализаторе в надежде выиграть еще более крупную сумму денег.

Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

- В ходе предварительного расследования уголовного дела, возбужденного ГСУ МВД по РБ по статье 160 УК РФ, установлена причастность мужа задержанной женщины к краже денежных средств в особо крупном размере, - об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Кстати, телеинтервью Марата Хайруллина Первому каналу, которое он успел дать будучи в Москве, уже появилось в открытом доступе. В нем он как раз и заявлял, что средства Луиза забирала из банка не единовременно, а постепенно, чуть ли не в течение двух лет. Началось всё с 50 тысяч рублей. Когда первый раз кража средств осталась незамеченной в банке, Луиза по настоянию мужа повторила этот поступок, потом делала это снова и снова. Максимум средств Марат тратил в виде ставок, мечтая выиграть крупную сумму.

Эксперты в студии Первого канала усомнились в его словах, заявив, что пропажа средств из банка на протяжении столь продолжительного времени не может оставаться незамеченной. Однако мужчина возразил, что все легко проверить — истории пополнений букмекерских аккаунтов, списания с карты.

Есть мнение, что версия про проигрыш является отвлекающим маневром, а на самом деле эти деньги где-то спрятаны. Тем не менее Марат Хайруллин обратился через Первый канал ко всей стране с просьбой собрать средства, чтобы возместить ущерб, причиненный его семьей банку, и тем самым спасти Луизу от строгого наказания.

Завтра, 11 июля, в Верховном суде Башкирии должно состояться рассмотрение жалобы Луизы Хайруллиной на применение к ней такой меры, как арест.