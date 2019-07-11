Небо в клетку, денег нет: вопрос об аресте Луизы Хайруллиной решен в Уфе

Сегодня, 11 июля, в Верховном суде Башкирии принято решение об избрании меры пресечения Луизе Хайруллиной, похитившей почти 25 млн рублей из банка в ее родном городе Салавате.

Напомним, Луиза Хайруллина была задержана на прошлой неделе в Казани. Ее привезли в Уфу и поместили под арест. Адвокатов ей предоставил общественник Азамат Галин, оплативший их услуги. Луиза содержится в одиночной камере СИЗО.

Ее муж Марат до вчерашнего дня был на свободе, за это время он успел слетать в Москву и принять участие в съемках ток-шоу «Пусть говорят»,где рассказал о критиналной истории своего семейства и попросил россиян помочь им с Луизой вернуть банку награбленное. После приземления в Уфе Марат Хайруллин был задержан у трапа самолета по подозрению в причастности к краже средств из банка. Скорее всего, вопрос об избрании ему меры пресечения будет решен в ближайшее время.

Сегодня общение судьи с Луизой происходило посредством видеосвязи со следственным изолятором.

Суд не счел нужным менять меру пресечения женщине, прежде всего, в интересах следствия, которое считает, что Луизу необходимо на время расследования изолировать от общения с другими людьми. Адвокат Луизы Фаниль Ишкильдин заявил, что не согласен с решением суда.