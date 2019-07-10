«Мы хотели отыграться»: исповедь мужа Луизы Хайруллиной рассмешила экспертов на ТВ

«Бред, сюр, дичь, враньё», - так охарактеризовали признание Марата Хаййруллина, прозвучавшее в студии программы «Пусть говорят» ее участники. Эфир программы состоялся сегодня, 10 июля.

Марат Хайруллин рассказал на всю страну уже звучавшее ранее в СМИ признание о том, что его жена на протяжении полутора лет выносила деньги из банка частями, которые он затем проигрывал на спортивных тотализаторах. По его словам, похищенные деньги в банке он меняли на купюры из банка приколов. В бега они решили податься, потому что деньги в кассе Луизы кончились.

После похищения жили три дня в палатке на берегу речки. Когда стали приезжать туристы, Марат и Луиза вернулись в Салават и поставили автомобиль в гараж. А потом уехали на такси из города. Им сопутствовала удача, и их никто не замечал, хотя ориентировки с их данными были на каждом шагу.

Эксперты категорически отказались поверить в то, что, во-первых, мать двух детей пошла на преступление ради мужа-игромана, а, во-вторых, что все полтора года никто в банке не заметил пропажи.

Марат Хайруллин в ответ заявил, что во время задержания Луизы оперативники уже знали, что денег нет, потому что они проверили переводы и списания с карт Марата и Луизы.

«Мы хотели отыграться и вернуть деньги», - заявил Марат и вызвал шквал негодования и одновременно смех у аудитории.

Знакомые и родственники Луизы настаивали, что она – очень мудрый человек и отличный профессионал.

Прозвучало также мнение о том, что под давлением неведомых шантажистов Марат и Луиза совершили преступление, отдали похищенные средства или спрятали их и теперь помалкивают, потому что боятся за жизнь детей.

Обсуждение длилось почти 50 минут. Во время него не раз прозвучали мнения о том, что Марат уже «наговорил» себе признаний на солидный срок заключения. Много вопросов, по мнению экспертов, должно быть у следствия и к сотрудникам банка, среди которых могут быть их сообщники.

Марат попросил жителей страны помочь вернуть средства в банк, надеясь, что в этом случае Луизе и ему будет вынесено минимальное наказание.

Напомним, что после возвращения из Москвы сегодня же Марат Хайруллин был задержан прямо в аэропорту, как человек, причастный к краже денег из банка.

Завтра Верховный суд РБ рассмотрит жалобу Луизы на избрание ей ареста в качестве меры пресечения.