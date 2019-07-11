В Уфе начался суд по обжалованию ареста Луизы Хайруллиной

Сегодня, 11 июля, в Верховном суде Башкирии началось судебное заседание по поводу изменения меры пресечения Луизе Хайруллиной, похитившей почти 25 млн рублей из банка в их родном городе Салавате. Она была ранее помещена под арест, но оспорила решение суда на эту тему.

Напомним, Луиза Хайруллина была задержана на прошлой неделе на съемной квартире в Казани. Ее привезли в Уфу и долго допрашивали в Главном следственном управлении МВД по РБ. Адвокатов ей предоставил общественник Азамат Галин, пообещавший сделать это ранее в соцсетях. Луизу из СИЗО так и не выпустили, она содержится в одиночной камере.

Ее муж Марат до этого находился на свободе и даже успел слетать в Москву и принять участие в съемках ток-шоу «Пусть говорят». Там он рассказал, что практически все похищенные деньги были проиграны им на спортивных тотализаторах и попросил россиян помочь им с Луизой вернуть банку награбленное. Это заявление было встречено аудиторией с возмущением. После возвращения в Уфу Марат Хайруллин был задержан прямо в аэропорту по подозрению в причастности к краже средств из банка.

Тем временем дети Марата и Луизы находятся сейчас с отцом женщины. По некоторым данным, дедушка соглашается дать интервью СМИ за серьезную предоплату, объясняя это желанием собрать средства в помощь дочери. Известно также, по словам Азамата Галина, что за поездку на ток-шоу «Пусть говорят» Первый канал заплатил семье Хайруллиных миллион рублей.

Накануне адвокаты Луизы Хайруллиной обратились в суд, чтобы оспорить помещение Луизы под арест.

Сегодня журналистов выставили из зала суда с целью сохранения тайны следствия. И разрешили вернуться только в момент оглашения судебного решения. Общение с Луизой ведется по видеосвязи со следственным изолятором.