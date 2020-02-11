Синоптики Башкирии сообщили, когда в республику придет потепление
11 февраля, 11:26ОбществоАлия ФатхиеваФото: Госкомитет по ЧС
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Температура воздуха в республике повысится в начале следующей недели.
По данным Гисметео, после похолодания, которое пришло в Башкирию, с каждым днем в регионе будет все теплее.
И если в течение этой недели обещают пока еще низкую температуру в районе -6…-9 градусов днем, то в начале следующей недели потеплеет до нуля.
Самая холодная ночь ждет в это воскресенье -18 градусов, а вот в понедельник 17 февраля обещают -4 градуса. В среду, 19 февраля, будет уже +2 градуса.
Что касается осадков, то их практически на этой неделе не предвидится, снег обещают в четверг, пятницу и воскресенье, а вот на следующей будут уже обильные осадки.
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