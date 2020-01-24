В Башкирии пообещали резкое ухудшение погоды

Со ссылкой на Управление гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в госкомитете по чрезвычайным ситуациям передали, что в республике 25 января ожидается ухудшение погодных условий.

По данным комитета, в Башкирии ожидается усиление ветра до 18 метров в секунду, снежные заносы, метель, снежный накат и гололедица. В числе прочих ненастий назвали также и ухудшение видимости до 500-1000 метров.

Всех жителей республики в связи с плохой погодой попросили соблюдать основные правила безопасности. Водителей призвали быть осторожнее и не выезжать без надобности на дорогу, особенно в темное время суток, когда видимость ухудшается еще сильнее.