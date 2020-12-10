Житель Башкирии перевернул автомобиль у здания местной администрации

По словам очевидцев, водитель автомобиля был в нетрезвом состоянии. Во время движения он резко дернул ручник, что и привело к потере управления. В соцсетях авторы поста указали и то, что владелец машины совсем недавно купил её и пригнал из Уфы.
О состоянии здоровья водителя неизвестно. Тем не менее, подписчики в соцсетях позитивно восприняли новость и не стеснялись шутить насчет произошедшего.
— Ждите объявление о продаже на авто.ру: не битый, не крашенный, — пишет Ринат М.
— Лег отдохнуть, — шутит Рита К.