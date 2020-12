Сегодня, 1 декабря, в поселке Чишмы произошла жуткая авария. На месте работают спецслужбы и сотрудники Госавтоинспекции.

Известно, что трагедия произошла примерно в 08:30 утра. За рулем отечественного автомобиля ВАЗ-2107 находился 82-летний местный житель. Он столкнулся с иномаркой Renault Duster, за рулем которого находился 30-летний мужчина. Отечественная легковушка в результате аварии превратилась в груду металла. Спасателям пришлось вытаскивать тело погибшего пенсионера при помощи спецтехники. Подробности аварии уточняются.

