Накануне вечером в Уфе автобус, заполненный пассажирами, попал в аварию с легковушкой. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД Башкирии.

Известно, что авария произошла на улице 50 лет СССР. Автомобиль марки Kia Soul и маршрутный автобус ПАЗ двигались в попутном направлении. По словам очевидцев, водитель легковушки допустил наезд при развороте с крайней правой полосы. В результате аварии в салоне автобуса находились 20 пассажиров. Об их состоянии здоровья пока неизвестно. Водитель иномарки получил травмы и был отправлен в больницу. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции выясняют детали произошедшего.

