Глава Башкирии поручил разобраться в причинах аварии, где погибли трое подростков

Сегодня, 7 декабря, на оперативном совещании в правительстве Башкирии руководитель региона Радий Хабиров поручил министру транспорта и дорожного хозяйства Алану Марзаеву разобраться в причинах аварии, где погибли трое подростков.

Напомним, трагедия произошла в минувшие выходные в Абзелиловском районе около деревни Атавды. По предварительным данным, 16-летний местный житель, не имея прав, вместе со своими друзьями сел в машину. Находясь за рулем, он допустил наезд на лошадь с жеребенком, из-за чего машина опрокинулась в кювет. В результате ДТП водитель и двое 15-летних пассажиров погибли. Еще двое пассажиров — девушки 15 и 16 лет — госпитализированы в Белорецкую районную больницу. — Эта история характерная. Неконтролируемый выпас лошадей. Понятно, что за это административное наказание есть. Вообще, надо более глубоко в эту ситуацию вникнуть. Мы в Баймаке были этот вопрос поднимали. Надо подумать. Тяжелая трагедия все-таки, заключил Хабиров.

