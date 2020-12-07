Глава Башкирии поручил разобраться в причинах аварии, где погибли трое подростков

Глава Башкирии поручил разобраться в причинах аварии, где погибли трое подростков

Вчера, 10:51ПроисшествияКарина МамаеваPhoto: ГИБДД по РБ
Сегодня, 7 декабря, на оперативном совещании в правительстве Башкирии руководитель региона Радий Хабиров поручил министру транспорта и дорожного хозяйства Алану Марзаеву разобраться в причинах аварии, где погибли трое подростков.

Напомним, трагедия произошла в минувшие выходные в Абзелиловском районе около деревни Атавды. По предварительным данным, 16-летний местный житель, не имея прав, вместе со своими друзьями сел в машину. Находясь за рулем, он допустил наезд на лошадь с жеребенком, из-за чего машина опрокинулась в кювет. В результате ДТП водитель и двое 15-летних пассажиров погибли. Еще двое пассажиров — девушки 15 и 16 лет — госпитализированы в Белорецкую районную больницу.

— Эта история характерная. Неконтролируемый выпас лошадей. Понятно, что за это административное наказание есть. Вообще, надо более глубоко в эту ситуацию вникнуть. Мы в Баймаке были этот вопрос поднимали. Надо подумать. Тяжелая трагедия все-таки, заключил Хабиров.

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