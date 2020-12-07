Глава Башкирии поручил разобраться в причинах аварии, где погибли трое подростков

Напомним, трагедия произошла в минувшие выходные в Абзелиловском районе около деревни Атавды. По предварительным данным, 16-летний местный житель, не имея прав, вместе со своими друзьями сел в машину. Находясь за рулем, он допустил наезд на лошадь с жеребенком, из-за чего машина опрокинулась в кювет. В результате ДТП водитель и двое 15-летних пассажиров погибли. Еще двое пассажиров — девушки 15 и 16 лет — госпитализированы в Белорецкую районную больницу.