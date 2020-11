В Башкирии за минувшие сутки 105 человек заразились коронавирусом. Всего заболевших — 11 758. Об этом сообщили на оперативном совещании в мэрии города Уфы.

Известно, что в Уфе суточный прирост составил 43 заболевших. Всего выявлено 4621 пациент с подтверждённой коронавирусной инфекцией. Также на оперативном совещании отметили, что в городе выявлено снижение заболеваемости ОРЗ. Напомним, накануне, по состоянию на 9 ноября, на территории республики зарегистрировано 11653 человека, у которых подтверждена коронавирусная инфекция. Тогда прирост составил 106 человек.

