За минувшие сутки в Башкирии зарегистрирована ещё одна смерть от Covid-19. Республиканский Минздрав рассказал подробности.

От коронавируса скончалась жительница Уфы, которой было 52 года. Кроме нового вируса врачи диагностировали у погибшей гипертоническую болезнь и ожирение второй степени. Напомним, всего от Covid-19 в республике умер 61 человек. Ранее жертвой коронавируса стал мужчина родом из Ханты-Мансийска 1964 года рождения. В качестве сопутствующих заболеваний медики указали гипертоническую болезнь и атеросклероз аорты.

