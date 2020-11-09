В России до конца года медикам организуют спецвыплаты за борьбу с коронавирусом

В России до конца года медикам организуют спецвыплаты за борьбу с коронавирусом

Вчера, 18:15ОбществоАндрей КоролевPhoto: Медиахолдинг 1Mi
Ежемесячные выплаты получат около 400 тыс. медработников, на эти цели направлено около 26 млрд руб.

До конца текущего года около 400 тыс. медицинских работников, работающих с пациентами с коронавирусом, получат специальные выплаты. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на премьер-министра России Михаила Мишустина.

По словам чиновника, на эти цели направлены 26 млрд руб. Выплаты будут ежемесячными.

Напомним, ранее Фонд соцстраха отчитался о выплатах, которые в Башкирии получили медики, переболевшие коронавирусом при выполнении служебных обязанностей, и семьи умерших медработников. Общая сумма компенсационных выплат медработникам превысила 141 млн рублей. По уточненным данным, выплаты получили 1899 человек.

Семьи четырех медицинских работников, скончавшихся после заражения covid-19, получили в общей сложности 11 млн руб.

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