В России до конца года медикам организуют спецвыплаты за борьбу с коронавирусом

До конца текущего года около 400 тыс. медицинских работников, работающих с пациентами с коронавирусом, получат специальные выплаты. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на премьер-министра России Михаила Мишустина. По словам чиновника, на эти цели направлены 26 млрд руб. Выплаты будут ежемесячными. Напомним, ранее Фонд соцстраха отчитался о выплатах, которые в Башкирии получили медики, переболевшие коронавирусом при выполнении служебных обязанностей, и семьи умерших медработников. Общая сумма компенсационных выплат медработникам превысила 141 млн рублей. По уточненным данным, выплаты получили 1899 человек. Семьи четырех медицинских работников, скончавшихся после заражения covid-19, получили в общей сложности 11 млн руб.

