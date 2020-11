Известно, что первоначальное распространение коронавируса началось с Китая и от летучих мышей.

Вернее, точный его путь попадания от животного к человеку не установлен. Коронавирусную инфекцию нашли на одном из рынков морепродуктов города Ухань. При этом именно летучие мыши с давних пор выступают его носителями. В Европе с коронавирусом случилась новая мутация. И внезапно обнаружилось, что переносчиками COVID-19 являются норки – хищные млекопитающие семейства куньих. Причем первую массовую вспышку зафиксировали в Дании, сообщает Infox.

