Похолодание, снег и гололедица: Синоптики рассказали о погоде в Башкирии

Похолодание, снег и гололедица: Синоптики рассказали о погоде в Башкирии

Вчера, 08:00ОбществоАнна КононоваPhoto: pixabay.com
Башгидрометцентр опубликовал прогноз погоды на ближайшие дни в республике.

10 ноября днём температура воздуха составит +1…-4 градусов. Ветер западный, юго-западный умеренный.

В среду, 11 ноября, ночью пройдет небольшой снег, а на отдельных участках дороги прогнозируется гололедица. Ночью столбик термометра опустится до -3…-8 градусов. Днём синоптики обещают +1…-4. Ветер также останется умеренным, но изменит свое направление на северо-западное.

12 ноября ночью местами ожидается небольшой снег и также гололедица. Температура воздуха достигнет отметки -5…-10 градусов, а при прояснениях -12…-17 градусов. Днём термометр покажет -1…-6 градусов. Ветер будет умеренным северо-западным.

Related news:
погодаБашкирияснег
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58.

Адрес редакции: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1.

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы