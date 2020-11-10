Похолодание, снег и гололедица: Синоптики рассказали о погоде в Башкирии

В среду, 11 ноября, ночью пройдет небольшой снег, а на отдельных участках дороги прогнозируется гололедица. Ночью столбик термометра опустится до -3…-8 градусов. Днём синоптики обещают +1…-4. Ветер также останется умеренным, но изменит свое направление на северо-западное.