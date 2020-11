Похолодание, снег и гололедица: Синоптики рассказали о погоде в Башкирии

Башгидрометцентр опубликовал прогноз погоды на ближайшие дни в республике.

10 ноября днём температура воздуха составит +1…-4 градусов. Ветер западный, юго-западный умеренный. В среду, 11 ноября, ночью пройдет небольшой снег, а на отдельных участках дороги прогнозируется гололедица. Ночью столбик термометра опустится до -3…-8 градусов. Днём синоптики обещают +1…-4. Ветер также останется умеренным, но изменит свое направление на северо-западное. 12 ноября ночью местами ожидается небольшой снег и также гололедица. Температура воздуха достигнет отметки -5…-10 градусов, а при прояснениях -12…-17 градусов. Днём термометр покажет -1…-6 градусов. Ветер будет умеренным северо-западным.

