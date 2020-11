Синоптики рассказали о погоде в Башкирии в предстоящие дни

Башгидрометцентр предоставил данные о погоде в ближайшие дни.

Сегодня днём ожидается +5...+10 градусов, слабый ветер переменных направлений, без осадков. Завтра, 4 ноября, ночью столбик термометра опустится до -3...+2 градусов, в горный районах температура воздуха составит -8 градусов. Днём потеплеет до +6...+11 градусов. Ветер юго-восточный, южный умеренный. Осадки также не ожидаются. 5 ноября погода немного испортится. Ночью столбик термометра покажет -3...+2 градусов, а днём +5...+10 градусов. Ветер юго-западный умеренный. Днём местами пройдет небольшой дождь.

