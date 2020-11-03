Синоптики рассказали о погоде в Башкирии в предстоящие дни

Завтра, 4 ноября, ночью столбик термометра опустится до -3...+2 градусов, в горный районах температура воздуха составит -8 градусов. Днём потеплеет до +6...+11 градусов. Ветер юго-восточный, южный умеренный. Осадки также не ожидаются.