Синоптики рассказали о погоде в Башкирии в предстоящие дни

Синоптики рассказали о погоде в Башкирии в предстоящие дни

Вчера, 08:14ОбществоАнна КононоваPhoto: pixabay.com
Башгидрометцентр предоставил данные о погоде в ближайшие дни.

Сегодня днём ожидается +5...+10 градусов, слабый ветер переменных направлений, без осадков.

Завтра, 4 ноября, ночью столбик термометра опустится до -3...+2 градусов, в горный районах температура воздуха составит -8 градусов. Днём потеплеет до +6...+11 градусов. Ветер юго-восточный, южный умеренный. Осадки также не ожидаются.

5 ноября погода немного испортится. Ночью столбик термометра покажет -3...+2 градусов, а днём +5...+10 градусов. Ветер юго-западный умеренный. Днём местами пройдет небольшой дождь.

погодаБашкирия
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