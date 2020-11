Синоптики сообщили о резком ухудшении погоды на 7 и 8 ноября в Башкирии. Однако еще сегодня, 6 ноября, в республике продержится теплая и приятная погода. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью до +4 градусов, днем до +9 градусов.

Завтра, в субботу, в республике ожидается дождь и снег. Уже утром на дорогах может образоваться гололедица. Днем температура снизится с +3 до -2 градусов мороза. В воскресенье количество выпавшего снега увеличится. В отдельных районах может быть отложение мокрого снега на провода и деревья, на отдельных участках дорог снежный накат. Ветер северо-западный умеренный, порывы до сильного. Температура воздуха ночью 0,-5 градусов, днем +3,-2 градуса.

