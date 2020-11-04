Башкирия на пороге зимы. МЧС предупредило об ухудшении погоды

Сегодня, 4 ноября, по Башкирии и в Уфе ожидается морозная погода. По прогнозам синоптиков, в течение дня не предвидится осадков, установится спокойная и ясная атмосфера.
Утром столбик термометра опустится до отметки минус 2 градуса, на дорогах не избежать тумана и гололеда. Поэтому автомобилистам, которые еще не сменили летнюю резину на зимнюю, стоит поспешить сделать это.
Днем воздух прогреется до 7 градусов выше нуля. К вечеру снова станет холоднее, до нуля градусов.
В южных районах республики в эти дни будет на несколько градусов холоднее, чем на остальной территории региона.
В следующие дни характер погоды существенно не изменится.