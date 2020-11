Медики назвали новые симптомы, косвенно подтверждающие заболевание коронавирусом

Центр по контролю и профилактике заболеваний США обновил реестр, где описывается симптоматика, которая может быть вызвана коронавирусом.

Как известно, основные симптомы заболевания коронавируса не слишком отличаются от гриппа или пневмонии — резкие скачки температуры, боли в горле, кашель, тяжелое дыхание. Центр по контролю и профилактике заболеваний США обновил реестр, где описывается симптоматика, которая может быть вызвана коронавирусом. По мнению медиков и ученых, исследовавших вопрос, все они в той или иной мере говорят о наличии опасного вируса в организме. Photo: Медиахолдинг 1Mi 1. Потеря обоняния и вкуса. Дело в том, что коронавирус сначала поражает дыхательные пути, а поскольку он передается воздушно-капельным путем, то в первую очередь выключается слизистая оболочка носовых пазух с обонятельными рецепторами. Кроме того, вирус поражает черепно-мозговые нервы, которые отвечают за восприятие запахов и связан с восприятием вкуса. По данным ВОЗ, этот симптом проявлялся у 87% пациентов, причем при любой степени протекания болезни. 2. Проблемы ЖКТ: жидкий стул, тошнота, рвота, потеря аппетита, боли в животе. По данным исследований, опубликованных в издании «Gastroenterology», примерно треть пациентов с Covid-19 отмечала в числе своих симптомов желудочно-кишечные проблемы. Согласно данным китайских ученых, в большинстве случаев эти симптомы были у тяжелобольных пациентов, причем в половине случаев эти повреждения были необратимыми. 3. Сильные головные боли. Да, мигрени зачастую сопровождают многие болезни, а также могут быть сигналом о нехватке в организме воды. Тем не менее медики подчеркивают, что это тоже один из актуальных сигналов covid-19: если боли в голове не проходят в течение недели, а только усиливаются, возможно, это говорит о заражении. Стоит обратиться к врачу — особенно в тех случаях, когда к этому добавляются другие симптомы. Photo: Медиахолдинг 1Mi 4. Головокружение и обморок. Исследователи пришли к выводу, что коронавирусная инфекция может повредить и нервную систему. В частности, анализ симптоматики говорит о том, что около половины заболевших имели неврологические проявления течения болезни, среди которых было зафиксировано головокружение, в крайних случаях — приводящее к обморокам. Подобные случаи могут быть достаточно внезапными и могут привести к травмам в случае падения человека на землю. Чаще всего подобная симптоматика проявляются у пациентов старшего возраста — в основном у диабетиков и гипертоников. Головокружения и обмороки опасны еще и тем, что происходят, как правило, при ходьбе или стоянии и могут сопровождаться травмами головы. 5. Дрожь и озноб Теперь это частые симптомы не только вирусных заболеваний и простуды, но и коронавируса, причем механизм их проявления одинаковый во всех случаях: организм борется с вирусом и температура тела повышается, а это ведет к ознобу и тремору. Стоит напомнить, что эти симптомы отмечались и весной: по словам представителя ВОЗ, около 90% заболевших говорили о них как о начале заболевания covid-19. В частности, люди рассказывали, что «просыпались среди ночи с температурой выше 38 градусов, в помутнении, в разбитом состоянии, не понимая, что происходит». Photo: Медиахолдинг 1Mi 6. Сыпь и крапивница У ряда больных, госпитализированных с диагнозом Covid-19, прослеживаются кожные высыпания. Сыпь вообще часто сопровождает вирусные заболевания (например, ветряная оспа, которой сопутствует появление на теле волдырей). В случае с коронавирусом появилось даже такое понятие как «Ковидные пальцы» — раздраженная и облезшая кожа вокруг ногтей на пальцах ног. И хотя эти симптомы появляются далеко не у всех, чаще всего они фиксируются у детей или молодых людей и сохраняются в течение нескольких дней. 7. Спутанное сознание Спутанность сознания, дезориентация в пространстве, галлюцинации и неожиданные проблемы с восприятием окружающего мира также могут свидетельствовать о заражении коронавирусом. Так, например, российские вирусологи подтвердили, что COVID-19 может влиять на центральную нервную систему и вызывать некроз мозга. В частности, у некоторых пациентов не было нарушений работы легких, но при этом наблюдалось рассеянное сознание или эпилептические признаки. По данным исследования, опубликованного в «New England Journal of Medicine», у 26 пациентов из 40 с подтвержденным диагнозом COVID-19 отмечалось спутанное сознание.

