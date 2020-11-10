Медики назвали новые симптомы, косвенно подтверждающие заболевание коронавирусом

3. Сильные головные боли. Да, мигрени зачастую сопровождают многие болезни, а также могут быть сигналом о нехватке в организме воды. Тем не менее медики подчеркивают, что это тоже один из актуальных сигналов covid-19: если боли в голове не проходят в течение недели, а только усиливаются, возможно, это говорит о заражении. Стоит обратиться к врачу — особенно в тех случаях, когда к этому добавляются другие симптомы.