Минздрав назвал районы Башкирии с наибольшим числом заболевших коронавирусом

Сегодня на брифинге по коронавирусу министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин представил статистику заболевших.

Всего за минувшие сутки выявлено 105 пациентов. Большинство ковид-заражённых находится в Уфе. Там коронавирус подтвердился у 23 человек. В Туймазинском районе зарегистрировано 13 случаев, в городе Октябрьском — 13. Давлекановский район и Салават предоставили данные о семи пациентах. В Татышлинском районе коронавирусом заболели шесть человек, в Белебеевской и Учалинском районах — по пять. По три новых случая зарегистрировано в Альшеевском, Бижбулякском, Ермекеевском, Ишимбайском, Стерлибашевском районах, а также в Кумертау. В Чишминском, Мишкинском и Бураевском районах — по два пациента, в Архангельском, Бирском районах и Сибае — по одному. Напомним, с начала пандемии Covid-19 подтвердился у 11 758 жителей Башкирии. При этом зафиксировано 62 летальных исхода.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter