Минздрав назвал районы Башкирии с наибольшим числом заболевших коронавирусом

Всего за минувшие сутки выявлено 105 пациентов. Большинство ковид-заражённых находится в Уфе. Там коронавирус подтвердился у 23 человек. В Туймазинском районе зарегистрировано 13 случаев, в городе Октябрьском — 13. Давлекановский район и Салават предоставили данные о семи пациентах. В Татышлинском районе коронавирусом заболели шесть человек, в Белебеевской и Учалинском районах — по пять.