В Уфе число сотрудников УМПО, заболевших коронавирусом, превысило 600 человек

Напомним, в конце сентября публиковались данные о том, что на тот момент было зафиксировано 299 сотрудников, инфицированных новой коронавирусной инфекцией. Очевидно, что заболеваемость Covid-19 на УМПО развивается пропорционально ситуации в Уфе и регионе. В Башкирии за минувшие сутки заразились коронавирусом еще 105 человек. Всего же, начиная с марта, число инфицированных составило 11 758 человек.