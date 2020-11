В Уфе число сотрудников УМПО, заболевших коронавирусом, превысило 600 человек

Большинство сотрудников УМПО, заболевших коронавирусом, проходят лечение амбулаторно.

Количество сотрудников УМПО, заболевших после заражения коронавирусом, составляет на сегодняшний день 684 человека. Об этом 10 ноября Mkset сообщила начальник управления корпоративных коммуникации УМПО Ольга Копцева. По уточненным данным, из вышеназванных 684 человек 23 были госпитализированы, 661 лечатся амбулаторно. При этом 616 человек работают в удаленном режиме. В Уфе от пневмонии скончались токарь УМПО и его отец - Это сотрудники с хроническими заболеваниями, а также категории сотрудников, чья работа не связана непосредственно с производственным процессом и может быть осуществлена дистанционно. В число работников на «удаленке» также входят беременные женщины и сотрудники в возрасте 65+, - уточнила Ольга Копцева. По ее словам, сейчас в уфимском моторостроительном объединении действуют 147 антиковидных инспекторов из числа сотрудников предприятия. В их задачу входят проведение термометрии, проверка соблюдения масочного режима и профилактических мероприятий. На территории предприятия действует режим обязательного ношения масок, соблюдения социальной дистанции (в том числе - в столовых и на проходных), проводится дезинфекция производственных, служебных и бытовых помещений, а также контроль температуры на входе и в течение рабочего дня. На проходных, в столовых, в цехах и санитарно-бытовых помещениях установлены диспенсеры с антисептиками для обработки рук. Напомним, в конце сентября публиковались данные о том, что на тот момент было зафиксировано 299 сотрудников, инфицированных новой коронавирусной инфекцией. Очевидно, что заболеваемость Covid-19 на УМПО развивается пропорционально ситуации в Уфе и регионе. В Башкирии за минувшие сутки заразились коронавирусом еще 105 человек. Всего же, начиная с марта, число инфицированных составило 11 758 человек.

