Министерство здравоохранения рассказало подробности о погибшем от коронавируса.

62-м погибшим стал 73-летний житель Уфы. Помимо коронавируса у мужчины выявили сахарный диабет второго типа, склероз, липоматоз поджелудочной железы и хронический пиелонефрит. Напомним, что за минувшие сутки Covid-19 подтвердился у 105 человек. Всего с начала пандемии зарегистрировано 11 758 случаев заболевания.

